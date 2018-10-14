الإطاحة بمواطن ومقيم ارتكبا 29 جريمة سرقة بالرياض

تمكنت شرطة منطقة الرياض من ضبط مواطن ومقيم امتهنا سرقة المحلات التجارية، وكسر زجاج المركبات وسرقة محتوياتها.

وأفاد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال التي تباشرها الجهات الأمنية، ونتائج التحريات الأمنية عن المتورطين بارتكابها، أسفرت عن تمكن المختصين بمركز شرطة الديرة من القبض على متهمين ( مواطن ومقيم من الجنسية النيجيرية/ كليهما في العقد الثاني من العمر).

وأوضح متحدث شرطة العاصمة أن ذلك جاء بعد توفر الأدلة على تورطهما بارتكاب عددٍ من جرائم سرقة المحال التجارية وتكسير زجاج المركبات أثناء توقفها والسرقة منها.

وأضاف أنه وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهما من قبل المختصين أقرّا بارتكابهما (29) حادثة سرقة بأحياء الجرادية والشميسي والسبالة وسط العاصمة الرياض، وقد جرى إيقافهما وإحالة القضية لفرع النيابة العامة بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص.