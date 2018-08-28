الأخيرة

الإطاحة بوافدين اختلسا أكثر من 200 الف ريال

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time15 / ذو الحجة / 1439 هـ      28 أغسطس 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
تمكنت دوريات الأمن بجازان من الإطاحة بوافدين من جنسية عربية أثناء قيامهم بعمليات سحب مبالغ مالية تجاوزت الـ200 الف ريال من أحد أجهزة الصراف الآلي بمدينة جازان باستخدام عدداً من البطاقات المصرفية عائدة لعدة أشخاص.

وأوضح المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة جازان النقيب نايف الحكمي أن عملية القبض تمت عقب اشتباه إحدى دوريات الأمن العاملة في الميدان بمركبتين متوقفة بجوار أحد البنوك بمدينة جازان وقيام قائديها بإجراء عمليات مصرفية من الصراف الآلي الخاص به عدة مرات فتمت متابعتهما والتأكد من عملياتهم المشبوهة وضبطهم

حيث أتضح بأنهما وافدان من جنسية عربية عثر بحوزتهما على مبلغ مالي وقدرة مائتان وخمسة وعشرون الفا وستمائة ريال بالإضافة لمجموعة كبيرة من البطاقات المصرفية بلغت 145 بطاقة عائدة لعدة أشخاص (رجال ونساء)وتم التحفظ عليهما واتخاذ كافة الإجراءات وإشعار النيابة العامة.

ibrahim

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الرجاء ادخال الاجابة الصحيحة *