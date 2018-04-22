الإطاحة بوافدين زوروا أوراق نقدية وعملات أجنبية

ألقت شرطة الرياض القبض على شخصين (يمني وكاميروني)، بعد ثبوت عرضهما أوراقًا نقدية وعملات أجنبية مزيفة من فئة (الدولار الأمريكي) للتداول بكميات كبيرة

وأوضح المتحدث الرسمي لشرطة منطقة الرياض أن معلومات توافرت عن عرض شخصين أوراقًا نقدية وعملات أجنبية مزيفة من فئة (الدولار الأمريكي) للتداول بكميات كبيرة

وأشار إلي أنه بعد جمع المعلومات وتحليلها ورسم الخطط الميدانية الكفيلة للإطاحة بهما في كمين محكم، أسفرت الجهود عن القبض عليهما بأحد أحياء شرق العاصمة الرياض، وبحوزتهما المبالغ النقدية والعملات الأجنبية المزيفة.

وقال أنه تبيَّن أن المتهمَين (يمني- 25 عامًا) مخالف لنظامي الإقامة والعمل، ومقيم كاميروني (53 عامًا).

وبلغ إجمالي الأوراق النقدية المزيفة 280 ألفًا و900 دولار أمريكي، و442 ألف ريال سعودي.

وأشار إلى أنه جرى إيقافهما وتحريز المضبوطات وإشعار فرع النيابة العامة بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص وفقًا لنظام الإجراءات الجزائية.