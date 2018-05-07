الإطاحة بوافدين سرقا عددا من الصيدليات والمحلات التجارية

تمكنت شرطة منطقة الرياض من القبض على وافدين قاما بسرقة عدد من الصيدليات والمحلات التجارية باستخدام مركبات مسروقة.

وذكر المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة أنه بعد تلقي مركز شرطة الحمراء وغرناطة معلومات عن الوافدين، تم اتخاذ جملة من الإجراءات والتدابير اللازمة وزرع المصادر السرية ورصد المواقع المحتملة.

وأضاف أنه تم القبض عليهما متلبسين أثناء محاولتهما سرقة إحدى الصيدليات بحي قرطبة شرق الرياض، مشيرا إلى أنهما باكستاني وأفغاني في العقد الثاني من العمر.

وأشار إلى أنهما أقرا بارتكاب ست عمليات سرقة من صيدليات وسلب مركبتين تحت التهديد بالسلاح، وجاءت أقوالهما مطابقة لما هو مقيد في سجل البلاغات لدى مراكز الشرط، حيث جرى إيقافهما وإشعار فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض لإكمال اللازم، حسب الاختصاص.