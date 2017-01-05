الإطاحة بوافدين يديران مصنعا للخمور
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تبــوك ــ سعـــــد الشهـــــراني
أطاحت شرطة منطقة تبوك ممثلة بالدوريات الأمنية بوافدين من الجنسية الفلبينية يديران مصنعا لإنتاج الخمور ما يسمى بـ (العرق) كان ذلك في استراحة مستأجرة بطريق المدينة وقد تمت المداهمة النوعية التي نفذتها الدوريات الأمنية بمساندة جهات أمنية أخرى بعد متابعة دقيقة ومراقبة للموقع استمرت لعدة ساعات بحسب ماذكره لـ (البلاد) مصدر أمني في شرطة المنطقة ,ومن جانب آخر تم ضبط مواد تستخدم في أعمال الشعوذة والسحر في ذات الموقع وقد تم التحفظ عليها وتحريزها ولا زال التحقيق جاريا لمعرفة أبعاد القضية.
الوسوم:الإطاحة بوافدين
التصنيف: الأرشيف
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