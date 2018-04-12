الإطاحة بوافدين يديرون مصنعاً للعسل في العقيق

ضبطت حملة “وطن بلا مخالف” في الباحة أمس الأربعاء، عمالة من الجنسية العربية يديرون مصنعاً للعسل في إحدى الاستراحات باللحيان التابع لمحافظة العقيق .

ونُفِّذت عملية الضبط من خلال لجنة مكونة من فرع وزارة العمل بالعقيق، وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، والضبط الاداري بشرطة منطقة الباحة، وبلدية محافظة العقيق، وجمعية النحالين التعاونية بالباحة.

وتم ضبط 657 كيلو جراماً من العسل جاهزة للتعليب وفي مراحلها الأخيرة لترويجها في الأسواق، إلى جانب كميات كبيره من أكياس السكر، وأدوات فرز العسل، والمئات من طرود النحل الميت، وكذلك صناديق النحل.

وكانت العمالة الوافدة قد اتخذت الاستراحة كمصنع بشكل سيئ، من حيث سوء النظافة والتخزين، وتعرض كميات العسل المكشوف للهواء والتلوث.

وتم أخذ عينات من العسل الذي تم ضبطه لتحليلها ومعرفة مدى صلاحيته للاستخدام الآدمي، ونقل الكميات المضبوطة بواسطة البلدية والتحفظ عليها إلى حين ظهور نتائج تلك العينات.