الإطاحة بوافد تنكر بزي نسائي

بريدة- البلاد

ألقت الجهات الأمنية القبض على وافد تنكر بزي نسائي، بعد وقوفه إلى جانب دورة المياه المخصصة للنساء بإحدى حدائق مدينة بريدة.

وقال الناطق الإعلامي لفرع الرئاسة العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في فرع منطقة القصيم، الشيخ نواف الرعوجي، ان احدى دوريات الهيئة تلقت بلاغا من أحد المواطنين في إحدى الحدائق يفيد بوجود شخص متنكر في زي نسائي ويقف عند دورة المياه المخصصة

واضاف انه تم التنسيق مع الجهات الأمنية التي قادت عملية القبض على المتهم، حيث تبين أنه رجل من جنسية آسيوية.

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