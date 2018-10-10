الإعصار «مايكل» يتجه إلى سواحل غرب ولاية فلوريدا الأميركية

أعلن المركز الوطني الأمريكي للأعاصير اليوم أن الإعصار “مايكل” يكتسب مزيدًا من القوة، ومن المتوقع أن يكون إعصارًا كبيرًا عند وصوله لسواحل شمال غرب ولاية فلوريدا الأمريكية غدًا الأربعاء.

وذكر المركز في بيان أنه تم رصد مركز الإعصار في الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت شرق الولايات المتحدة على بعد حوالي 500 كيلومتر إلى الجنوب الغربي من أبالاتيشكولا في فلوريدا وكانت سرعة الرياح المصاحبة للإعصار تبلغ سرعتها القصوى 175 كيلومترا في الساعة، مضيفًا أنه من المتوقع أن تشهد المناطق على طول شمال شرق ساحل خليج المكسيك ارتفاعًا خطيرًا في الأمواج نتيجة العاصفة ورياحًا قوية وأمطارًا غزيرة.