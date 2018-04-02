الإعلامي عبدالرحمن الفلاج:  سأشتري نادي النصر وسأجعل منه علامة آسيوية عالمية وسأبعد عنه المنتفعين

أعدها-حمودالزهراني

الإعلامي عبدالرحمن عبدالعزيز الفلاج، قلم مميز وناقد متمكن، ومحلل من الطراز الأول .. يجيد لغة التحدي في تعامله مع الآخرين، يجعل من النقد مساحة كبيرة لبسط الواقع والحقيقة أمام الرأي العام. لا يعرف لغة المجاملات، ولا يتعامل مع المهاترات. يحترم نفسه ويقدر الآخرين .. يسعدنا أن يكون ضيفنا اليوم في “فرفشة”.

1- لو لم يكن شعار ناديك ( الأصفر والأزرق) ما الألوان التي كنت تتمناها؟

– البنفسجي

2 ـــ يقول الشاعر

ألا ليت الشبابُ يعود يومًا فأخبره بما فعل المشيبُ

بماذا ستخبر الزمان؟

– بتجرده من صفة الجمال، الذي يسكن ذاكرتنا، وأصبح لونه قاتما، به رائحة الدم.

3 ـــ لو لم تكن – صحفيًا … ماذا كنت تتمنى أن تكون؟

صحافياً .. ولكن في زمن الصحافة الجميل، وسطوة العمل الصحافي الرصين، الذي يغير مسار حرب، وسياسة دول، ويسقط حكومات ، وليس صحافي اليوم.. صحافة الترزز، وتويتر الذين لايعرفون ماذا يريدون من الصحافة .

4 ــــ لو رزقت بمولود بعد طول انتظار.. هل سيوثر ذلك في اختيارك لاسمه ؟

بالطبع لا ، يهمني المولود، وليس الاسم، فاللاعبون يحتفلون بنتيجة المباراة، وليس بساعة الملعب التي سجلت النتيجة.

5- الخصخصة باتت قريبة. لو قدر لك شراء ناد.. أي الأندية ستختار؟

– بكل تأكيد النصر ، وسأجعل منه علامة آسيوية عالمية، يشار له بالبنان ، وسأبعد عنه المرتزقة والمنتفعين والمنافقين والمتزلفين .

6ـــ يقولون: ” الكرة فوز وخسارة ” لم لا يقولون: وتعادل أيضًا؟

– التعادل في عالم كرة القدم، يرضي جميع الأطراف، ولكن قائل هذه العبارة يؤمن أن كرة القدم نكهتها المميزة بإثارتها، وهذه لن تحضر بالتعادل، والفوز له سعداؤه، والخسارة لها غاضبوها، وناقموها .

7ـــ هناك مثلٌ يقول: ” فلان ما هو من ثوبنا “.. هل سبق أن قلته؟

– بالطبع لا ، فهذه طبقية مقيتة ليست مقبولة، ونحن وصلنا لمرحلة النضج، والتفريق بين مثل هذه المقولات، التي تعيدنا إلى زمن الجاهلية الأولى .

8ـــ كنت تاجرًا ، وخسرت، وقدم لك صديق سلفة نصف مليون ريال.. كيف ستستثمره؟

– سأعيد له المبلغ بكل تأكيد؛ لأني فاشل بكل جدارة بالتجارة، وليست من ضمن مغامراتي الحياتية.

9ـــ فزت في إحدى المسابقات بسيارة فارهة.. هل ستستخدمها، أم ستبيعها وتشتري سيارة عادية، وتستفيد من بقية المبلغ؟

– سأهديها لزوجتي، التي شاطرتني حياتي بحلوها ومرّها ، وبيني وبينكم هي ناوية على السواقة .

10ـــ “الغالي ثمنه فيه” .. إلى أي مدى تقنعك هذه العبارة ؟

– إلى حدٍ ما ، لأن الكثير من الأشياء الغالية أصبحت مغشوشة، ولا تعطيك أي إيحاء لوضع الثقة بها ، وبعدين الرخيص يؤدي الغرض في كثير من المواقف .

11 ـــ يقولون: إن الأسماء تحاكي مسمياتها.. هل ترى أن اسمك يحاكيك؟

– أكيد نعم ، فأنا عابدٌ للرحمن ، وهذا يكفيني كمسلم .

12ـــ جاءتك فرصة للعب في صفوف المنتخب البرازيلي في كأس العالم.. تعتزل بعدها، أو تحترف لثلاث سنوات في فريق عالمي.. أيهما تفضل؟

– بالطبع احترف في النصر العالمي ، فهو فخر لكل لاعب، يريد أن يطرز سجله الكروي، وتكون خير ختام له .

13ـــ دعيت لمناسبة، بها شخصيات بارزة، وأنت لا تمتلك سيارة.. هل ستذهب لها بسيارة أجرة، أم ستعتذر؟

– سأعتذر؛ لأن مجتمعنا طغت عليه المظاهر، وأصبح الحكم على الشخص من خلال مايمتلك، وليس جوهره ومخبره وثقافته ، لو سألتني هذا السؤال قبل ٢٥ عاما، لاختلفت إجابتي كليا.

14ـــ في جيبك مبلغ 40 ريالًا ، وأنت جائع، وابنك يريد الذهاب لمشاهدة مباراة كرة قدم، ويحتاج المبلغ لشراء تذكرة دخول.. كيف سيكون موقفك؟

– من حسن حظي أن أولادي ليسوا من هواة كرة القدم المحلية، ولا يشجعوها؛ لذلك يبدو أني سأحظى بالمبلغ كاملا، وسأشتري لنا الأكل الذي نريده .

15ــ والدك يريد الذهاب للتسوق، ووالدتك تريد زيارة صديقتها في الوقت نفسه.. لمن ستنحاز؟

– أسير على نهج الرسول، صلى الله عليه وسلم ، عندما قال: أمك، ثم أمك، ثم أمك ،ثم أبوك ، وأبوي – رحمه الله- مُآثِره كثيرة ، وخصوصا لأمي – حفظها الله .

16 ـــ تلعب مباراة استعراضية أمام منتخب نجوم العالم، بمشاركة ميسى ورونالدو ونيمار.. هل تفضل تسجيل هدف خرافي، ويلغى أم هدف عادي ويحتسب؟

– بالطبع.. هدف خرافي ويلغى؛ لأني متأكد جدا بأن وسائل التواصل الاجتماعي ستجعل منه هدف القرن، وستؤكد صحته، وسيكون حديث الشارع الرياضي ، ناهيك عن أنه ضد أساطير كرة القدم للجيل الحالي، وهذا بحد ذاته إضافة كبيرة لي ولهدفي المُلغى .

17ـــ مباراة تجمع أصدقاء ميسي وكريستيانو رونالدو، ودعيت من الاثنين.. أي منهما تلبي دعوته؟

– أنا من أنصار ( الدون ) كريستيانو رونالدو، ومن المؤكد سألبي دعوته دون تردد.

18 ــ عند اقتنائك لحاجاتك الخاصة، هل تحرص على الشكل أم الجودة؟

– على الاثنين معا ، فأنا حريص على الجودة لنفسي، وحريص على عيون الناس بالشكل.

19 ـــ رشحت لمهمة خارجية، تمثل فيها وطنك.. هل تتمنى أن تكون سياسية، أم اقتصادية؟

– سياسية ، أنا فاشل اقتصادياً.

20 ـــ هل تقبل أن ترتبط بشريكة حياة تخالفك الميول؟

– بكل تأكيد أقبل ، والأجمل أن تروّض اختلاف الميول ، وتجعله يوافقك.

21- ذهبت لزيارة مريض قبل نهاية الزيارة بدقائق، ولم تجد أمامك إلا مواقف مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، هل تقف فيها ؟

– لا وألف لا ، وأشدد على عدم استغلال مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة؛ مهما كانت المبررات .

22ـــ أمامك الأسماء التالية ( كريم ، فارس، متعب، حازم، شجاع) اختر واحدًا منها، ترى أنه يناسب شخصيتك؟

– حازم ، فأنا أرفض الخطأ ؛ مهما كانت دوافعه، وأتعامل مع مرتكبه بحزم شديد خصوصا، إذا تأكدت أن الخطأ نتيجة تعمد ، وأتمنى أن أكون شجاعا؛ لأن هناك أشياء كثيرة تتطلب من الشخص أن يكون شجاعاً .. ولكن .. ؟؟

23ـــ أنت تهم بالذهاب للاستاد لمشاهدة مباراة هامة لفريقك المفضل.. تلقيت اتصالًا من شخص عزيز يريد زيارتك. بماذا ترد عليه؟

– سأقدم له الدعوة لمرافقتي، فأنا لا أحب أن أتراجع عن قراري خاصة، إذا كان الأمر يتعلق بفريقي المفضل ، فهي فرصة أسبوع لمتعة منتظره لفريقي .

24 ــ في حسابك في تويتر، لو طلب منك بائع متابعين مبلغًا ما؛ لزيادة عدد متابعيك بمتابعين حقيقيين.. هل تدفع له؟

– لم ولن أدفع ريالا واحداً؛ من أجل زيادة المتابعين.. يهمني من يتابعني؛ شغفا لما أكتب ولقراءة فكري ورأيي ، أما البيض الفارغ فهو ماركة زرقاء مسجلة .

25 ـــ في هذا الزمن بات ضيوف البرامج الأعلى صوتًا، هم الأكثر تأثيرًا، والأعلى متابعة.. لِمَ من وجهة نظرك؟

– لأنها تستقطب النطيحة والمتردية وما أكل السبع ، للأسف السواد الأعظم من الذين يظهرون بالقنوات والبرامج الرياضية ليس لهم أي علاقة بالإعلام ، والواسطة والعلاقات الخاصة هي من أوصلته لهذا المكان؛ لذلك كثر الصراخ والعويل والخروج عن النص .

26 ــــ لو طلب منك اختيار شخصية قيادية.. ما الصفات التي ستحرص عليها؟

– صاحب قرار.

27ــ يقولون: للخسارة أب وللفوز ألف أب.. هل هذا في الرياضة فقط؟

– لا ، ولكن بصورة مختلفة ( للفشل أب وللنجاح ألف أب ) وهذه حقيقة لا تقبل الجدل .

28ـــ ابنك يلعب لفريق منافس لفريقك، والتقى الفريقان في لقاء لا يقبل القسمة على اثنين.. فلمن سيميل قلبك؟

– لعشقي.

29ـــ لو كنت حكمًا.. وكلفت بقيادة لقاء نهائي لبطولة، استعصت على فريقك لسنوات.. هل ستعتذر، أم ستقود اللقاء؟

– أعتذر ، لثقتي الكبيرة بفريقي لتحقيق البطولة ، وأيضاً لضمان النزاهة والابتعاد عن التأويلات، التي قد تشوّه تاريخي .

30ــ ناديك يمر بأزمة مالية.. وأنت مقتدر ماليا لكنك على خلاف مع رئيسه.. هل ستدعم ؟

– سأدعم الاحتياج بعيداً عن الرئيس بالتواصل مباشرة مع مشرف اللعبة. لن يدفع الكيان ثمن خلافي مع الرئيس .