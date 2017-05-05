الإعلام الجديد وقضايا النقد بأدبي الرياض

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الرياض – البلاد

نظم النادي الأدبي بالرياض مؤخرا أمسية شعرية وحواراً مفتوحاً حول الإعلام الجديد وقضايا الأدب والنقد مع رئيس قسم الأدب بكلية اللغة العربية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور فواز بن عبدالعزيز اللعبون وبإدارة الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن العريني الذي بدأ بسرد السيرة الذاتية للمحاضر .

وبدأت الأمسية التي أقيمت بمقر النادي بقصيدة وطنية بعنوان (فنار الأرض) وأخرى بعنوان (مدينة التيه) ، ثم بدأ الحوار المفتوح حول الإعلام الجديد وقضايا الأب والنقد وتحدث الدكتور اللعبون عن تجربته مع نوافذ التواصل الاجتماعي موضحاً أن العمل المرتجل يغري ببساطته ويجذب إليه تلقائيين كثيرين لا يحبون التعقيد غير أنه لا عمل يمكن أن ينجح ويتطور إن ظل مرتجلاً في عالم سريع الخطى يغلب عليه التنظيم والتنظير ،

مشيراً إلى أنه وضع نصب عينيه أهدافاً سعى إلى تحقيقها منذ البدء ، أهمها تقوية جانب الاعتزاز باللغة العربية في نفوس أبنائها والتأكيد على أنها بشعرها ونثرها ليست خاصة بالمتخصصين.وفي الختام كرم رئيس مجلس إدارة النادي الدكتور عبدالله الحيدري الدكتور فواز اللعبون والدكتور عبدالله العريني بالدروع التذكارية .