الإعلام السعودي واتحاد الصحافة الخليجية .. ينعون الفقيد.. مات ملك الصحافة وبقي (لقاء) في ذاكرة التاريخ

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جدة – عبد الهادي المالكي

مكة المكرمة – أحمد الأحمدي

ودع الوطن والوسط الصحافي الاعلامي الاستاذ تركي بن عبدالله السديري رئيس تحرير صحيفة (الرياض) السابقة واحد أبرز اعمدة وقامات الصحافة السعودية وذلك عن عمر ناهز الـ 75 عاما بعد مشوار حياة حافل بالعطاء الصحفي والفكري منها اكثر من اربعة عقود رئيس لتحرير الرياض.

وبكلمات ومشاعر صادقة رثى رجال الاعلام والفكر والصحافة في المملكة ومجلس التعاون الفقيد الكبير واكدوا في تصريحاتهم ان الوطن والصحافة والكلمة فقدت احد ابرز فرسانها واعلامها الذين اتسموا برجاحة الفكر وعمق الرأي والاسهام التنويري معربين عن صادق مواساتهم للاسرة الاعلامية الكبيرة من زملاء وتلامذة الفقيد رحمه الله كلمة الوزير

فقد أعرب معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد عن أحر تعازيه وخالص مواساته لأسرة الإعلامي الكبير الأستاذ تركي بن عبدالله السديري رحمه الله، الذي وافته المنيّة صباح الأحد ، عن عمر ناهز 75 عاماً قضى معظمها في خدمة الوطن والإعلام السعودي مدافعاً عن قضاياه ومساهماً بقلمه في موضوعات التنمية وهموم الوطن والمواطن، وممثلاً للمملكة في المحافل الدولية خير تمثيل.كما قدم معالي الوزير العواد تعازيه للأسرة الإعلامية السعودية والعربية من زملاء الراحل الكبير وتلاميذه وأصدقائه ومحبيه.

من أحلام الوطن

وعن مشوار الفقيد ومواقفه ومآثره قال الدكتور هاشم عبده هاشم رئيس تحرير (عكاظ) السابق ما الذي استطيع قوله في يوم كهذا.. فقد فيه أخاً. وصديقاً وزميلاً غالياً.

لقد كان ابو عبدالله بالنسبة لي اكثر من صديق يأنس اليّ ويفاتحني بادق اسرار حياته وانقل اليه همومي كلما اشتد بنا هذا الزمان. لان ما كان يربطني به كان أكبر من الزمالة بدليل ان الاختلاف بين عكاظ والرياض في فترة من الفترات كان اضعف من ان يؤثر على اخوتنا.. او يغير في نمط مودتنا تجاه بعضنا البعض.

ومن يعرفون تركي السديري يعرفون فيه نبله.. ووفاءه .. ووقوبه الى جانب الحق.. ودعم كل من يلجأ اليه.

ويكفين فخراً ان كان ركناً من اركان هذا الوطن.. وعلماً من أعلامه.

واليوم وانا اودعه الى مثواه الاخير فانني لا اعزي فيه نفسي فحسب ولكن اعزي فيه ابناءه عبدالله .. ومازن .. وهيثم وكافة افراد الاسرة الكريمة.. كما اعزي فيه الوطن الذي فقده.. وفقد فيه انساناً كبيراً.. ولا حول ولا قوة الا بالله .

صاحب مواقف

من جانبه قال المفكر والكاتب الدكتور عبدالله مناع:

كان تركي السديري علامة فارقة في مسيرة الصحافة السعودية وذلك في مرحلة من المراحل ولاشك ان هناك مجموعة كبيرة في صحيفة الرياض شكلوا تطوراً ملحوظاً اكتسبوا من خلاله خبرة عملهم مع الراحل تركي يرحمه الله.

كما قال الاستاذ تركي تحت عنوان “لقاء” متميزاً واستمر لاكثر من 30 عاما. وبقى تركي ناصعاً وله مواقف شجاعة وترأس هيئة الصحافة في المملكة والخليج وقدم لها الكثير ونسأل الله لعه ولاسرته الكريمة خالص التعازي.

ولا يفوتني ان اشير الى ان تركي صاحب مواقف ايضاً في استقطاب القدرات الكتابية والصحفية الذين يغادرون صحفهم بسبب او لآخر. وبالتالي اجد انه من الصعب ان نجد تركي السديري آخر في الصحافة.

صناعة الصحافة

ومن جانبه يقول الاستاذ علي محمد الحسون رئيس تحرير البلاد السابق: كان هو كما يراه البعض من البعيد رجلاً قاسياً.. لا يعرف أي سلوك لين أو بسيط لكن ما أن تقترب منه إلا وتجد إنساناً بسيطاً في تعامله.. وأن كان معتداً برأيه الى درجة العناد أحياناً.. يفعل ذلك من ايمانه المطلق بقدراته الذاتية.. ومع هذا لا يقطع تلك الشعرة بينه وبين من يخالفه الموقف.

عندما اقتربت منه ورأيت ذلك التباين بين مظهره ومخبره.. أدركت أن ذلك الحي الشعبي الذي بدأ من على ترابه حياته وعاش ذلك النمط الإنساني بين اهله أدركت كم هي حياتنا الأولى تؤثر على مسيرة حياتنا.

وبعد رحلة امتدت لنحو أكثر من خمسين عاماً عاشها بالطول والعرض.. بكل ما فيها من دموع حزن وانكسار.. وهزائم ودموع فرح.. وسعادة وانتصار قرر الانسحاب من على رأس قمة العمل الذي اعتاده وعاشه وعاش فيه.. ان تركي عبدالله السديري وهو يلوح بيده مودعاً عالم الكلمة والحرف بعد مشواره الطويل.. يضع – ريشة – في وسط الكتاب.. الذي سطره عبر كل هذه السنوات التي مضت كحلم ليلة صيف أو ليلة شتاء قاسية الزمهرير.. ولكنه أجاد ما وضعه على جسمه رداءً واقياً من ذلك الصقيع ليمده دفئاً يعيش في كنفه.. وهو مطمئن البال رائق المزاج.

إنه طول التجربة التي عاشها لجديرة بأن توجد لدينا “سجلاً حافلاً بكل ما مر به في هذا المضمار اللامع والنيون اللافت في حياة الإنسان لعله يجد متسعاً من وقت أن يخرج لنا سفراً مليئاً بكل تفاصيل تلك التجربة الواسعة التي امتدت من بداية الثمانينات الهجرية حتى عامنا هذا واليوم ونحن نودع الاستاذ تركي السديري الذي انتقل الى جوار ربه بعد هذا المشوار من مسيرة يطول الحديث عن فصول مراحلها.. فاننا لا نملك الا الدعاء له بالرحمة والغفران.. وان يسكنه الله فسيح جناته. “إنا لله وإنا إليه راجعون”.

شيمته الوفاء

وعن مناقب الراحل الاستاذ تركي السديري وبمشاعر مشوبة بالحزن والتأثر قال الاستاذ يحيى محمد باجنيد رئيس تحرير مجلة (اقرأ) الاسبق يظل قيمة في سيرته الحافلة بالعطاء للعمل الصحفي وساحة الرأي مثلما كان قامة كبيرة في الوسط الصحفي وفضاء الكلمة المسؤولة بشكل عام.

واضاف لقد قاد – رحمه الله – صحيفة الرياض لعقود من نجاح الى نجاح وتميز انعكس على حضورها ودورها بمهنية عالية اصبغ عليها تركي السديري من مدرسته الكثير اما مناقبه من المحبة والوفاء لزملائه واصدقائه فيصعب اختزالها في كلمات وان مواقفه ملأت الجوانح ببصمات مؤثرة تظل محفورة في وجدان كل احبائه ومن عرفه، ودائما كان قلبه مشرعا ولم يخزل احداً في صدقه ومواقفه مع الجميع فكانت صحيفة الرياض بيتا للوفاء الذي نقدره له كثيرا.

نسأل الله ان يتغمده بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته وخالص العزاء والمواساة لاسرته وذويه وللاسرة الاعلامية “إنا لله وإنا إليه راجعون”.

ويقول الدكتور فهد آل عقران رئيس تحرير صحيفة (المدينة) اتقدم بالتعازي والمواساة في فقد الصحافة السعودية تركي السديري الى اسرته والى الاسرة الصحفية كان السديري رمز الإعلامي المتفاني في المملكة العربية السعودية والعالم العربي في مجال عمله وكان ذا اسيره حافلة بالعطاء خلال الفترة الطويلة التي عمل بها في الرياض على جميع المستويات الثقافية والادبية والاعلامية وكان ذا حضور متميز في جميع المحافل وفي قمة التواضع للناس الذين عرفوه بالاضافة الى انه كان يتعامل مع الصحفيين باللطف واللين ويقوم بتوجيههم وكأنهم ابناؤه ايضا لا ننسى دوره على مستوى الخليج العربي في تواجده وحضوره وكذلك على مستوى الصحافة العربية فلا نذكره الا بكل خير وكل ما كان يقدمه من اعمال هي من اجل بلده.

يقول الاستاذ ماجد المفصلي مدير تحرير صحيفة مكة

اليوم فقدت المملكة بل الشرق الاوسط قامة اعلامية كبيرة رسخت مبادئ المهنية الاعلامية لاكثر من 50 عاما ويعتبر تركي السديري من اوائل المؤسسين للاعلام السعودي ويعد من اوائل رؤساء التحرير من عاصروا ما شهدته المملكة من تطورات ورقي وعمران وهو ممن وضعوا اسس قوية في الاعلام السعودي.

ويعتبر السديري من الشخصيات التي صنعت وجها اعلاميا خليجيا يشابه الاعلام اللبناني والمصري وكان متزنا في طرحه وقد مثل المملكة في كثير من المحافل الدولية ودافع عن قضايا داخلية وعربية واسلامية وهو يعتبر من الرموز الاعلامية وفقدانه خسارة كبيرة في الصحافة السعودية نجح نجاح باهر في ان يحدد الوجهة الصحيحة لصحيفة الرياض حتى اصبحت على ما هي عليه الآن.

ولا يمكن تعويضه فقد كان صاحب خبرة كبيرة لديه رؤية ثاقبة ومن القلائل الذين قضوا جل حياتهم في الاعلام ومن اكبر قادة الرأي في المملكة رحمه الله رحمة واسعة واسكنه فسيح جناته . “إنا لله وإنا إليه راجعون”.

علامة فارقة

وتحدث الاستاذ محمد احمد الحساني الكاتب الصحفي المعروف فقال:

رحم الله الاستاذ الكبير والصحفي القدير تركي بن عبدالله السديري رئيس تحرير صحيفة الرياض السابق والمشرف العام عليها الذي كان علامة فارقة في تاريخ الصحافة السعودية.

وقال الاعلامي معتوق الشريف لقد كان السديري مدرسة صحفية نادرة في تاريخ الصحافة السعودية فهو امتاز بصدق الكلمة ومساعدة الصحفيين الشباب سواء بالتوظيف في صحيفة الرياض او بالرد والاجابة على تساؤلاتهم وكان دمث الأخلاق في تعامله عندما نلتقيه في المناسبات والاجتماعات ، ولا ننسى انه وقف وناضل من اجل انشاء هيئة الصحفيين حتى رأت النور فكان بمثابة اب لكل اعلامي سعودي .

تركي رغم عطاءاته الاعلامية وجهوده داخليا وخارجيا في مناصرة قضايا المواطن ودعم التوجهات الوطنية ورغم كل ما قدم من اجل التنمية الا انه لم يكن يسعى لتكريم او منصب فكان بسيطا يعمل بصمت واتقان وكان قائدا يفوض صلاحياته كرئيس تحرير لزملاء المهنة ويعدهم على تحمل المسؤولية حتى عمل على إشراكهم في اسهم المؤسسة ليشعر الموظفون انهم جزء من المؤسسة التي يعمل فيها فكانت الرياض منارة للثقافة والتميز والتفرد الصحفي.

قصة للصحافة

ومن جانبه قال الأستاذ ناصر الشهري المشرف على تحرير جريدة البلاد ومجلة اقرأ : لقد كان خبراً مؤلماً أن يرحل ذلك العملاق في صناعة الصحافة الأستاذ تركي السديري الذي اعجز عن وصف سجاياه الطيبة واخلاقه الحميدة. وما أصعب ان يتحدث أحد عن الجانب المهني في مسيرة ملك الصحافة وهو الاسم الذي أطلقه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز – رحمه الله – على الزميل الراحل الذي سيبقى في ذاكرة تاريخ المهنة مبدعاً وصاحب طرح متميز في الجوانب المحلية والسياسية وقضايا الأمة.

وقال الشهري: لقد تشرفت بالعمل معه كعضو مجلس إدارة لهيئة الصحفيين السعوديين على مدى 8 سنوات كان خلالها الاستاذ السديري رئيساً بل مؤسساً لواحدة من أهم مؤسسات المجتمع المدني. وكان صاحب رأي حصيف يتمتع برؤية ابعاد الكلمة وانعكاساتها.

واليوم لن استطيع في هذه العجالة والموقف أن أضيف أي شيء عن رجل سيبقى قصة في تاريخ الصحافة العربية أكثر من أن أدعو له بالرحمة والغفران والتعازي لأسرته وذويه.