الإعلام: اهتمام دولي واسع برعاية المملكة لاتفاقية السلام بين أثيوبيا وأريتريا

أوضحت وزارة الإعلام، أن اتفاقية السلام الموقعة برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بين رئيس وزراء إثيوبيا ورئيس إريتريا في جدة، استحوذت على اهتمام واسع بين وسائل الإعلام الدولية، حيث حظي الحدث بأكثر من 20 مليون مشاهدة.

وأضافت الوزارة في بيان لها نشرته عبر حسابها بموقع التواصل تويتر، الثلاثاء، أن وكالات الأنباء العالمية بثت الخبر، وأذاعته محطات التلفزة والإذاعات، في نشرات أخبارها الرئيسة، كما أبرزته صحف الصف الأول في صدر صفحاتها، وبثته المواقع الإعلامية الإلكترونية الدولية الرئيسة، والحسابات الإخبارية في وسائل التواصل الاجتماعي.

حيث بثت الخبر وكالات أنباء “رويترز”، و”أسوشيتد برس”، وكالة الأنباء الفرنسية، و”سبوتنيك” الروسية، وغيرها.

كما أذيع الخبر بنشرات الأخبار الرئيسة في محطات، “سي إن إن” العالمية، و”فوكس نيوز”، و”يورونيوز” الأوروبية، و”فرنسا 24″ الفرنسية، و”بي بي سي” البريطانية، و”آر تي” الروسية، و”تي آر تي” التركية، وغيرها من المحطات الدولية.

وتصدر صفحات صحف الصف الأول الدولية مثل “الواشنطن بوست”، و”نيويورك تايمز”، و”يو إس نيوز”، و”ميامي هيرالد”، و”ستاندرد”، و”ديلي ميل”، و”ميل أونلاين”، و”بزنس إنسايدر”، و”لو أفريك تريبيون”، و”لوفيجارو”، و”فرنسا الدولية”، و”كوريير إنترناسيونال”، و”سوديتش زايتونج”، و”تايمز أوف إنديا”، وغيرها من الصحف العالمية.

كما بلغ عدد مشاهدات تغطيات الحدث التاريخي أكثر من 20 مليون مشاهدة، بعد بث أكثر من 200 مادة حوله، من أكثر من 152 مصدرًا، بحوالي 9 لغات عالمية شملت 26 دولة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الإعلام مدير عام مركز التواصل الحكومي والدولي الدكتور عبدالله بن أحمد المغلوث، إن الاهتمام الإعلامي بالحدث التاريخي عالميًا، يظهر الصورة الحقيقية للمملكة كقوة اعتدال رائدة ومؤثرة في المنطقة والعالم، تقود الجهود لصنع السلام، وترعى الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.