الإعلام تتيح المشاركة بمعرض الكتاب إلكترونيا

جدة – مهند قحطان

أعلنت وزارة الإعلام عن بدء التسجيل لدُوْر النشر الراغبة بالمشاركة في معرض الرياض الدولي للكتاب لعام 2019م من داخل المملكة وخارجها، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للمعرض، ابتداءً أمس الخميس حتى يوم الاثنين 24 ربيع الآخِر 1440هـ الموافق 31 ديسمبر 2018م.

وأوضحت وكالة الوزارة للشؤون الثقافية أنَّ الوزارة تعمل على الاستعداد للمعرض بشكلٍ يعكس الثقافة السعودية ومكانتها الدولية، ويحقِّق تطلُّعات المهتمِّين بصناعة الكتاب ونَشْره وروَّاد المعرض.

ودعت الوكالةُ دُوْرَ النشر إلى الالتزام بشروط المشاركة وضوابطها التي حدَّدتها الوزارة على الموقع الإلكتروني للمعرض، وأكَّدتْ أنَّ هذا الالتزام يُسهِّل الإجراءات، مع أهمِّية الالتزام بالمواعيد المحدَّدة للتسجيل واستكمال الإجراءات كافة وفق الشروط المحدَّدة.