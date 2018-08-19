«الإعلام» توفر خدمة البث المباشر لنقل شعائر حج هذا العام مجانًا

أطلقت وزارة الإعلام بثها المباشر لشعائر حج هذا العام على عدد من المنصات الإلكترونية في مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر وفيسبوك”، بالإضافة إلى البث المباشر عبر حسابها في الـ “يويتوب” وسيكون البث على مدار الساعة وسيتم خلالها نقل شعائر الحج من مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وأكد مدير عام مركز التواصل الحكومي والدولي المتحدث الرسمي لوزارة الإعلام د.عبدالله المغلوث، أن هذه المبادرة تأتي بتوجيه من معالي وزير الإعلام د. عواد بن صالح العواد، كهدية من وزارة الإعلام لجميع المسلمين في أنحاء العالم.

وكذلك توفر الوزارة 19 قناة نشر بـ 6 لغات وهي العربية، الإنجليزية، الأردو، الملاوية، الفرنسية والألمانية، يتم من خلالها إبراز الجهود المبذولة في خدمة حجاج بيت الله الحرام.

كما أطلقت الوزارة في وقت سابق شعار وهوية حج هذا العام والبوابة الإعلامية وعنوانها https://hajj.media.gov.sa/ ، وأكد المغلوث اكتمال الاستعدادات والتجهيزات لانطلاق البث بتقنية تكنولوجية عالية تضمن نقاء الصوت والصورة واستمرار البث عبر تقنية HD.

يذكر أن وزارة الإعلام قامت بتدشين حساب الحج 1439هـ الذي يقوم بتغطية ونقل أحداث الحج بمعدل يتجاوز 120 تغريدة خلال اليوم، ويستعرض الحساب جميع اللمحات والمبادرات التي أطلقتها الجهات الحكومية المشاركة في الحج.

مؤكداً أن وزارة الإعلام والهيئات والمراكز التابعة لها تعمل على الاستفادة من الطفرات التي يشهدها العالم في مجال التقنية ووسائل التواصل الاجتماعي، وذلك لتطوير خدماتها وزيادة معدلات انتشارها حول العالم.