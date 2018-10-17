“الإعلام والبريد” توقعان اتفاقية “مريح”

أبرمت وزارة الإعلام اليوم، اتفاقية تعاون مع مؤسسة البريد السعودي، لتقديم خدمة “مُريح”، التي تمكّن المؤلفين من إرسال النسخ المقررة من مؤلفاتهم عبر فروع المؤسسة المنتشرة في مناطق المملكة، وذلك سعيًا من الوزارة لتسهيل الخدمات التي تقدمها.

ووقع الاتفاقية من جانب الوزارة الدكتور عادل بن محمد السعيد المشرف العام على إدارة التقنية والخدمات الإلكترونية، ومن جانب البريد السعودي المهندس وليد بن حمد الحركان نائب الرئيس للتسويق والمبيعات.

وأوضح الدكتور عادل السعيد، أن الاتفاقية بين الجانبين تسهم في تطبيق خطة وزارة الإعلام الرامية إلى تسريع الإجراءات و”أتمتة” الخدمات التي تقدمها، مشيراً إلى أن خدمة “مُريح”، تمكّن المؤلفين من إرسال النسخ المقررة من مؤلفاتهم لأي فرع من فروع مؤسسة البريد السعودي في كل مناطق المملكة، وذلك بعد إكمال الإجراءات الإلكترونية اللازمة عبر خدمة فسح الكتب والمطبوعات التي تقدمها الوزارة عبر مركز الخدمات الإلكترونية التابع لها.

وتُقدم وزارة الإعلام عبر مركز الخدمات الإلكترونية، عدداً من الخدمات الإلكترونية أبرزها نظام فسح الكتب والمطبوعات، ونظام الرخص الإعلامية، ونظام رفع المخالفات الإعلامية، ونظام المؤتمرات والندوات، بالإضافة لإعلانات صحيفة أم القرى.