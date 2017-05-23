الإعلان عن وظائف هندسية عبر(جدارة)

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الرياض- واس

تستعد وزارة الخدمة المدنية لطرح إعلانها الخاص بالوظائف الهندسية ضمن جدولتها الزمنية لخطة الإعلانات الوظيفية للعام المالي 1438 /1439هـ، في السادس من شهر رمضان المبارك المقبل، وذلك بعد أن حددت قبل هذا الموعد بثلاثة أيام الموعد الأخير لتلقي طلبات إشغال الوظائف الهندسية من الجهات الحكومية، التي ستخصص للرجال فقط، مشيرة إلى ضرورة حضور الاختبار المهني (تقييم1) المحدد للجامعيين للمرتبة السابعة (رجال) كمتطلب رئيس للتقديم على تلك الوظائف . وكانت الوزارة قد حثت في بيانها الجمعة الماضية الجهات الحكومية على سرعة استكمال تسجيل احتياجها العام للوظائف الهندسية في نظام احتياج على موقع الوزارة الالكتروني، الذي أطلقته وزارة الخدمة المدنية انطلاقاً من حرصها على تكامل البيانات بينها وبين الأجهزة الحكومية، منوهةً في الوقت ذاته بأن آخر موعد لتلقي الوظائف من الجهات الحكومية يوم الاثنين الموافق 3/ 9/ 1438هـ، وذلك لطرحها في نظام جدارة للخريجين الحاصلين على المؤهلات المطلوبة، كما حددته الخطة.