الإمارات تؤكد تضامنها مع البحرين لبسط سلطة القانون

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أكدت دولة الإمارات تضامنها التام مع مملكة البحرين ودعمها الإجراءات التي تتخذها في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها.

وشددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان لها اليوم نشرته وكالة الأنباء الإماراتية، على أن أمن واستقرار البحرين الشقيقة يعد جزءً لا يتجزأ من أمن واستقرار دولة الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأكدت الوزارة رفض دولة الإمارات وجود أي جيوب تدعم الفوضى والإرهاب في البحرين المدعومة خارجياً وترحيبها بإجراءات المملكة لبسط سلطة القانون على منطقة الدراز.

ودعت إلى تعزيز التعاون الدولي وتضافر الجهود لاجتثاث آفة الإرهاب الخطيرة من جذورها التي تهدد أمن واستقرار دول العالم