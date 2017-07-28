الإمارات تبدأ تجميد حسابات المدرجين في قائمة (الإرهاب)

أبوظبي ــ وكالات

طالب مصرف الإمارات المركزي امس ، كافة البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الدولة، بضرورة البحث وتجميد اية حسابات او ودائع او استثمارات عائدة لأي من الأشخاص والكيانات التي أدرجتها المملكة والإمارات والبحرين ومصر في قوائم الإرهاب لديها.

وقال المركزي الإماراتي في بيان “أصدر المصرف المركزي تعميما موجها إلى البنوك كافة، والمؤسسات المالية الأخرى العاملة في الدولة، بضرورة البحث عن وتجميد اية حسابات او ودائع او استثمارات عائدة لأي من الأشخاص والكيانات الواردة في قرار مجلس الوزراء الإماراتي رقم (28) عام 2017 بإدراج أسماء 9 أفراد و9 كيانات على قوائم الإرهاب”.

وأضاف البيان أن ذلك، جاء في إطار جهود الدول الأربع الموحدة في مكافحة الإرهاب، وجهودها المستمرة في تحديث القوائم الصادرة عنها بأسماء الكيانات والأفراد المدرجين في قوائم الإرهاب، واستنادا إلى قرار مجلس الوزراء لدولة الإمارات.

وفي 5 يونيو الماضي، قطعت كل من المملكة ومصر والإمارات والبحرين علاقاتها مع قطر بدعوى “دعمها للإرهاب”، وهو ما نفته الدوحة، معتبرة أنها تواجه “حملة افتراءات وأكاذيب”.

وكانت الدول الأربع أدرجت في الثامن من يونيو الماضي 59 شخصا و12 كيانا تدعمهم قطر في قائمة الارهاب.