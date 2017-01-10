الإمارات تدرس استثمار 10 مليارات دولار في صندوق (رؤية سوفت)

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دبي ــ وكالات

تدرس شركة “مبادلة للتنمية المملوكة لحكومة أبوظبي” استثمار ما بين 10 إلى 15 مليار دولار في صندوق رؤية SoftBank وذلك بحسب ما أشارت إليه مصادر تحدثت لوكالة بلومبرغ.

ونقلت الوكالة عن مصادرها أن “مبادلة”، لم تتخذ قرارها النهائي في شأن المبلغ الذي تنوي استثماره حتى الآن.

ومن المتوقع أن يغلق الصندوق باب الاستثمار الشهر الجاري، وذلك بشكل مبدئي، بعد أن يصل إلى هدفه بتأمين 100 مليار دولار.

وتأتي هذه الأخبار من مبادلة في الوقت الذي يواصل فيه الصندوق استهدافه للفرص الاستثمارية الواعدة، بعد إطلاقه بشراكة بين صندوق الاستثمارات العامة السعودي، ومجموعة “سوفت بنك” اليابانية، ومن المتوقع له أن يحقق هدفه بالوصول إلى قيمة 100 مليار دولار تستثمر بقطاعات التكنولوجيا المتطورة.

ويعتزم مؤسس شركة “أوراكل”، لاري إليسون، إلى جانب كل من شركة “كوالكوم” و”فوكسكون”، الاستثمار في صندوق “رؤية سوفت بنك” والانضمام إلى “أبل” في التغطية المالية للصندوق التكنولوجي الذي يعد صندوق الاستثمارات العامة السعودي أكبر المستثمرين فيه.

وسيضخ صندوق الاستثمارات العامة السعودي أكثر من 184 مليار ريال “49 مليار دولار” في استثمارات مختلفة بعد إعادة هيكلته في عام 2015 وتوزع هذه الاستثمارات بين 168.8 مليار ريال “45 مليار دولار” في صندوق التقنية العالمي “رؤية سوفت بنك”، و13.1 مليار ريال “3.5 مليار دولار” في شركة سيارات الأجرة عبر تطبيق على الهواتف الذكية أوبر لسيارات الأجرة.