الإمارات تدين الهجوم على ناقلتي نفط تابعتين للشركة الوطنية السعودية

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة الهجوم الذي تعرضت له ناقلتا نفط تابعتان للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري في البحر الأحمر من قبل المليشيات الانقلابية في اليمن وذلك بعد عبورهما مضيق باب المندب.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها اليوم : إن هذا الاعتداء يعد عملاً إرهابيًا يعرض الملاحة الدولية للخطر ويؤكد استمرار تهديد المليشيات الحوثية الإرهابية لحرية الملاحة والتجارة العالمية في البحر الأحمر، معربة عن قلقها من الاستهداف المتكرر لخطوط الملاحة الدولية من قبلها.

وأكدت أن هذا الاعتداء الجبان يثير مجددًا الدور السلبي و الخطير الذي تقوم به إيران الداعمة لهذه المليشيات الانقلابية واصرارها على ممارساتها العدائية عبر تزويد جماعة الحوثي الإرهابية بالأسلحة والمعدات والصواريخ الباليستية التي تهدد الأمن والسلم في المنطقة.

وشددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي وفق مابثته وكالة أنباء الإمارات على وقوف الإمارات التام إلى جانب المملكة العربية السعودية ضد كل من يحاول المساس بأمنها أو مصالحها، مؤكدة في الوقت نفسه الارتباط العضوي بين أمن دولة الإمارات وأمن المملكة.

وجددت التزام دولة الإمارات العربية المتحدة الثابت ضمن التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية بتحقيق الأمن و الاستقرار في اليمن الشقيق مدركة تمام الإدراك ارتباط هذا الهدف بأمن واستقرار المنطقة.