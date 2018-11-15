الإمارات ترحب بنتائج تحقيقات النيابة العامة مع الموقوفين في قضية خاشقجي

رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة بنتائج التحقيقات التي أعلنت عنها النيابة العامة التي جرت حتى اليوم مع الموقوفين في قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية عن تثمين وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان لها الخطوات التي قامت بها المملكة العربية السعودية في هذا الصدد، والقرارات التي اتخذتها بهدف محاسبة المسؤولين المعنيين،

مؤكدة أن المملكة تبقى دولة القيم والمبادئ والعدالة التي تنم عن احترام لمبادئ القانون والعدالة المنجزة.

كما أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي على أن ما توصلت إليه النيابة العامة من نتائج في التحقيقات مع المتسببين في وفاة الصحفي جمال خاشقجي يفصح عن المتابعة المستمرة والجادة من المؤسسات السعودية حرصًا على سلامة مواطنيها وعلى إطلاع الرأي العام والمجتمع الدولي على الحقائق المتعلقة بالقضية.

وجدد البيان موقف دولة الإمارات العربية المتحدة المتضامن مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من مواقف وإجراءات فإنها تؤكد ايضا على رفضها لأي استغلال سياسي للقضية أو محاولات للتدويل أو مساعي للمساس بأمن المملكة وسيادتها واستقرارها.