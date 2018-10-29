الإمارات تطلق أول قمر صناعي بمعايير عالمية

أطلقت الإمارات من اليابان، اليوم الاثنين، القمر الصناعي “خليفة سات”، الذي يحمله الصاروخ الياباني من طراز”إتش2- إيه”، والذي يعتبر أول قمر صناعي صنع بأيدٍ إماراتية.

وأفادت وكالة الانباء الاماراتية (وام)، بأن تصنيع القمر الصناعي استغرق أربعة أعوام، تضمنت التجهيز

والاستعداد والتدريب لفريق عمل من “مركز محمد بن راشد للفضاء”.

وأوضحت وكالة الانباء الاماراتية أن “خليفة سات” يعتبر أول قمر صناعي يتم تطويره داخل الغرف النظيفة

في مختبرات تقنيات الفضاء بمركز محمد بن راشد للفضاء، ويمتلك خمس براءات اختراع.

وأضافت أن القمر سيقدم صورا فضائية عالية الجودة والوضوح

كما أنه يتيح للإمارات تقديم خدمات تنافسية في قطاع الصور الفضائية على مستوى العالم.