الإمارات تعفو عن بريطاني مدان بالتجسس

أبوظبي ــ وام

أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة عفواً عن البريطاني، ماثيو هيدجيز، المدان بالتجسس. وأعلنت وكالة أنباء الإمارات الرسمية، أن هيدجز سيغادر البلاد بعد استكمال الإجراءات.

وكانت الإمارات عرضت في وقت سابق تسجيل فيديو، يعترف فيه المواطن البريطاني، الصادر ضده حكم بالسجن المؤبد، بتهم تجسس كدليل إدانة. وصدر حكم السجن المؤبد على هيدجز (31 عاما) في جامعة درم، الأسبوع الماضي، بعد أن تم القبض عليه في الخامس من مايو؛

إثر زيارة، قال: إنها بهدف الدراسة، مدتها أسبوعان. من جهتها، أوضحت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان، أن قرار محكمة الاستئناف في أبوظبي في قضية الجاسوس المُدان ماثيو هيدجز البريطاني الجنسية، صدر الأربعاء. وأوضحت وزارة الخارجية أن عائلة السيد هيدجز قامت بتقديم التماس للعفو إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وذلك عبر رسالة شخصية،

وقد قام موظفو القنصلية البريطانية بنقل الرسالة عبر القنوات الرسمية. وأعلنت وزارة شؤون الرئاسة عقب ذلك أن الشيخ خليفة، قد أصدر عفواً رئاسياً بأثر فوري، ويشمل العفو الرئاسي المُعتاد لليوم الوطني اسم السيد هيدجز، ضمن قائمة المَعفى عنهم؛ بمناسبة اليوم الوطني الـ47 لدولة الإمارات، وسوف يُسمَح له بمغادرة الدولة فور اكتمال الإجراءات الرسمية.