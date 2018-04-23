دولية

الإمارات تقدم مساعدات لدعم الشعب الفلسطيني بقيمة 258 مليون درهم

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time7 / شعبان / 1439 هـ      23 أبريل 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة عن تقديم حزمتين من المساعدات لدعم الشعب الفلسطيني الأولى بقيمة 74 مليون درهم (20 مليون دولار) ستخصص لبرنامج دعم الأوقاف الاسلامية في القدس، والثانية بقيمة 184 مليون درهم (50مليون دولار أمريكي) لصالح وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”.

ووفقا لوكالة الأنباء الإمارتية أن هذه المساعدات تأتي بعد قمة القدس التي استضافتها مدينة الظهران في المملكة العربية السعودية التي عبرت بصدق عن وقوف العالم العربي صفًا واحداً لدعم الشعب الفلسطيني مثمنة مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – واستمرارًا للجهود الإماراتية التاريخية في دعم الشعب الفلسطيني ومساندته عبر تنفيذ العشرات من المشاريع في الأراضي الفلسطينية.

ibrahim

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