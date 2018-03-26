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الإمارات تُدين الهجمات الصاروخية على المملكة

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time9 / رجب / 1439 هـ      26 مارس 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجمات الصاروخية الإيرانية الصنع التي نفذتها المليشيات الحوثية الإنقلابية

وأكدت الإمارات في بيان لوزارة الخارجية ، وقوفها الكامل إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة في وجه هذا التصعيد الذي استهدف ترويع المدنيين والإضرار بالبنية التحتية في المملكة عبر هجمات عشوائية تنم عن مدى التعنت الحوثي الإيراني وإصرارها على زعزعة أمن المنطقة واستقرارها.

وقال البيان أن هذه الاستهدافات المتكررة للمملكة من قبل المليشيات الحوثية الإيرانية تؤكد ضرورة الوقوف الحازم ضد هذه الأعمال العدائية داعية المجتمع الدولي للقيام بواجبه لوقف ومنع هذه الأعمال ضمانا لاستقرار المنطقة.

وجدد البيان موقف الإمارات الثابث إلى جانب الأشقاء في المملكة مؤكدا أن أمن السعودية جزء لا يتجزأ من الأمن الوطني وأمن المنطقة.

ibrahim

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