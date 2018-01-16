دولية

الإمارات تُسلم ردها على مزاعم قطر الواردة في مذكرتها لمجلس الأمن

By ibrahim abd el gffaraccess_timeمنذ 3 ساعاتchat_bubble_outlineضف تعليق

سلمت البعثة الدائمة لدولة الإمارات بنيويورك رد دولة الإمارات الذي يفند المزاعم القطرية الواردة في مذكرتها لمجلس الأمن حول اختراق مجالها الجوي من جانب إحدى الطائرات العسكرية .

وقالت وكالة أنباء الإمارات إن وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية إذ تُدين – بأشد العبارات – ما اعتادت عليه دولة قطر في الفترة الأخيرة من تصعيد غير مبرر ، فإنه يهمها أن تؤكد أن الطائرة العسكرية كانت تحلق خارج الأجواء القطرية، كما استنكرت الوزارة هذا التصعيد من جانب دولة قطر ، وطالبتها بالتزام قواعد القانون الدولي ومقتضيات حسن الجوار .

ibrahim

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