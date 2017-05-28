الإمارات: مخزون النفط يتقلص 200 مليون برميل

جدة ــ وكالات

توقع وزير الطاقة الاماراتي سهيل المزروعي، ان يتقلص المخزون العالمي من النفط الخام بما لا يقل عن 200 مليون برميل بعد الاتفاق على تمديد اتفاق خفض الإنتاج لمدة 9 أشهر. وقال المزروعي، في بيان صحفي صادر عن وزارة الطاقة الإماراتية: “نعتقد ان نسبة الخفض المتوقعة ستسهم في تحقيق هدف الاعضاء في أوبك للوصول الى متوسط مستويات المخزون التجاري للخمس سنوات السابقة.”

واضاف الوزير الإماراتي: “نحن مرتاحون لنتائج الاجتماع الوزاري لمنظمة الاوبك والاجتماع الوزاري الثاني للدول المشاركة في خفض الإنتاج من خارج منظمة اوبك.” اتفقت منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك”، على تمديد خفض إنتاج النفط لتسعة أشهر إضافية، إلى ما بعد يونيو لتنتهي في مارس 2018.

وخطوة خفض الإنتاج الحالية، لم تؤثر حتى الآن على مستويات المخزون، وفق تقديرات أعضاء في “أوبك”. وتابع الوزير: “تمديد خفض الانتاج بمعدل 1.8 مليون برميل يومياً الى الربع الاول من العام القادم سيكون دافعا لاتزان السوق.”

وبدا الاعضاء في “أوبك” ومنتجون مستقلون، مطلع العام الجاري رسمياً، خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يومياً، لمدة 6 شهور تنتهي في يونيو المقبل، في محاولة لإعادة الاستقرار لأسواق النفط.

وتعاني أسعار النفط الخام من هبوط حاد منذ نحو ثلاثة أعوام، نزولاً من 120 دولاراً للبرميل منتصف 2014 إلى حدود 54 دولاراً في الوقت الحالي، الأمر الذي دفع منتجي النفط حول العالم لاتخاذ خطوات لتعزيز الإيرادات غير النفطية.

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