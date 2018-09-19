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«الإنتربول» السعودي يسترد مطلوباً في قضايا نصب واحتيال

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time7 / محرم / 1440 هـ      19 سبتمبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
تلقى الانتربول السعودي بلاغاً من وزارة التجارة ضد مواطن سعودي مطلوب بقضية مالية وبالتنسيق مع النيابة العامة اتضح أن المعني مطلوب في عدة قضايا النصب والاحتيال للعديد من الاشخاص بمبالغ مالية كبيرة وهارب إلى خارج المملكة .

وبالتعميم عنه من قبل الانتربول السعودي وملاحقته دولياً تم بحمد الله القبض علية واسترداده للمملكة بتاريخ 8/ 1 / 1440هـ .

ويأتي هذا العمل ضمن نشاطات عمل الانتربول السعودي لمكافحة الجريمة العابرة للحدود والجريمة العامة بكافة صورها

وأشكالها والمتابعة المستمرة للمطلوبين لسلطات المملكة الهاربين للخارج.

ibrahim

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