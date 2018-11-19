الإنتربول السعودي يستعيد اثنين من المطلوبين في قضايا مالية

أعلن الانتربول السعودي استعادة اثنين من المواطنين المطلوبين في قضايا مالية، بعد القبض عليهما بالمملكة المغربية الشقيقة، لقيام الأول بالهروب من المملكة والامتناع عن تنفيذ حكم قضائي يلزمه بسداد مبلغ وقدره (99.375.000) تسعة وتسعون مليونا وثلاثمائة وخمسة وسبعون ألف ريال، وقيام الثاني بالنصب والاحتيال على مجموعة من المواطنين بإبرام عقود وهمية والاستيلاء على أموالهم البالغة (1.317.624) مليون وثلاثمائة وسبعة عشر ألفاً وستمائة وأربعة وعشرين ريالاً، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وإحالتهما للجهات الطالبة بالمملكة لإكمال المقتضى النظامي بحقهما.
ويأتي تسليم المطلوبين من الخارج في إطار التعاون الدولي للإنتربول السعودي مع الدول الأعضاء بمنظمة الإنتربول الدولية لمكافحة الجريمة العابرة للحدود، وفي ظل المتابعة المستمرة من المملكة للمطلوبين في قضايا وصدرت في حقهم أحكاما قضائية.