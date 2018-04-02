الإنذار المبكر» يحذر سكان 4 مناطق

جدة ــ البلاد

حذر النظام الآلي للإنذار المبكر سكان 4 مناطق، بشأن حالات مناخية تتسم باستمرار التعرض للرياح السطحية الحاملة للأتربة المثارة.

وأوضح النظام التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عبر موقعها الرسمي، أن تحذيره بمنطقة نجران، يشمل شرورة والأجزاء المجاورة؛ حيث تستمر الرؤية غير الجيدة، بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة.

وبشان منطقة عسير فأوضح النظام استمرار الرؤية غير الجيدة؛ نتيجة للعوالق الترابية والأتربة المثارة؛ حيث تتدنى الرؤية الأفقية إلى أقل من 1 كم.

كما أشار الإنذار المبكر الخاص، بمنطقة الباحة، الى استمرار الرؤية غير الجيدة؛ نتيجة للعوالق الترابية والأتربة المثارة؛ حيث تتدنى الرؤية الأفقية الى أقل من 1 كم..

وفي منطقة حائل، أشار الإنذار المبكر الخاص بها، إلى إصابتها بسحب رعدية ممطرة، تصحبها نشاط للرياح السطحية.