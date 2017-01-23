الإيقاع بأشهر منسقي حفلات المجون والإدمان في المملكة

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الرياض ــ البلاد

أوقع رجال مكافحة المخدرات بأحد أشهر منسقي الحفلات المختلطة الماجنة، وتعاطي المخدرات في المملكة.

وأعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، عبر حسابها في موقع “تويتر”، أنها ضبطت شخصا في الرياض استخدم برامج التواصل الاجتماعي لترويج سمومه.

ويعد الشخص أحد مروجي المخدرات والمسكرات، ومنسقا للحفلات والسهرات الماجنة، ويستدرج الفتيات لتعاطي المخدرات، ولديه عدد كبير من المتابعين عبر تطبيق “سناب شات”.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا قالوا: إن مروج المخدرات كان ينشرها قبل اعتقاله من قبل رجال مكافحة المخدرات.