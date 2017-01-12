الإيقاع بعصابة تكرير الزيوت بجدة

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جدة ــ البلاد

أفلحت شرطة جدة في الإيقاع بــ ٧ أشخاص، يزاولون نشاط تكرير الزيوت بطريقة غير نظامية.

وقال الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة، العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي: إن شرطة جدة تمكنت من الإيقاع بعصابة تكرير الزيوت، بعد توفر معلومات من قبل شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة محافظة جدة، عن وجود معمل غير نظامي- شرق طريق الساحل بمحافظة جدة – يديره أشخاص من العمالة الوافدة، ويزاولون نشاط تكرير الزيوت بطريقة غير نظامية.

وتابع: تم الانتقال للموقع وبالدخول عثر على المتهمين، وهم ٧ أشخاص من الجنسيات العربية والأفريقية والآسيوية،

كما عثر على ٣ شاحنات وخزانات وصفايتين لتصفية الزيوت من الشوائب وخلطها، وتم التحفظ عليهم، وما ضبط بحوزتهم تمهيدا لإحالتهم لجهة الاختصاص.