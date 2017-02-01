(الإيواء السياحي) بمركزية مكة يسجل نسبة اشغال 90 %

شارك عبر واتساب

مكة المكرمة- البلاد

سجل قطاع الإيواء السياحي بمركزية مكة المكرمة خلال إجازة منتصف العام الدراسي, ارتفاعا في معدلات نسبة الإشغال في الغرف الفندقية في مركزية مكة المكرمة, بنسبة تراوحت بين 85 إلى 90% في بعض الفنادق.

وأفاد مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في العاصمة المقدسة الدكتور فيصل الشريف, أن نسبة الإشغال في مرافق الإيواء السياحي في المناطق التي تلي مركزية مكة المكرمة, حققت نموا بلغ 76%، وذلك في مناطق المسفلة لقربها من المنطقة المركزية تليها منطقتي كدي والعزيزية لتوفر وسائل النقل العام على مدار الساعة.

وعزا ارتفاع معدل إشغال مرافق الإيواء السياحي في المنطقة المركزية, إلى تزامن موسمي العمرة وإجازة منتصف العام الدراسي والعروض السياحية الفندقية المقدمة للنزلاء والفعاليات والمهرجانات الموسمية لإجازة منتصف العام الدراسي, إضافة إلى تفضيل المواطنين والمقيمين في الداخل للاستفادة من الإجازة في أداء العمرة ومجاورة المسجد الحرام لعدة أيام.