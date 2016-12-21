الاتحاد الأقوى هجوما.. ورقم خاص لـ (كهربا)

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جدة- البلاد

انتهى الدور الأول من دوري جميل للمحترفين موسم 2016-2017، بعد جولة مثيرة شهدت ارتقاء الاتحاد للصدارة بفارق المواجهات المباشرة أمام الهلال.وقبل انطلاق مباريات الدور الثاني الأربعاء، نلقي الضوء فيما يلي على الفرق الأقوى هجوماً.

لم يخطف الهدف القاتل الذي سجله التونسي أحمد العكايشي مهاجم الاتحاد في شباك الفتح صدارة دوري جميل للاتحاد فقط، ولكنه منح الفريق لقب الأقوى دفاعاً في الدور الأول. وتصدر الاتحاد ترتيب الأندية الأقوى هجوماً بـ 33 هدفاً بفارق هدف واحد عن الهلال الذي سجل لاعبوه 32 هدفاً، ويأتي خلفهما في المركز الثالث الأهلي بـ 30 هدفاً.

وسجل 9 لاعبين في الاتحاد أهداف الفريق على مدار الدور الأول، ويملك اللاعب المصري محمود عبدالمنعم كهربا السجل الأفضل بين لاعبي الفريق بتسجيله 11 هدفاً أي ثلث أهداف الدور الأول.

ويأتي فهد المولد ثانياً بـ 9 أهداف، أحمد العكايشي 4 أهداف، عبدالعزيز العرياني وفهد الأنصاري (هدفين)، أحمد عسيري، عدنان فلاتة، عمار الدحيم، كارلوس فيلانويفا، فيما تكفلت النيران الصديقة بهدف عن طريق اللاعب جمعان الدوسري (الاتفاق).

وفي قائمة الأندية الأضعف هجوماً، يأتي الباطن كأضعف خط هجوم بـ 12 هدفاً فقط، يليه التعاون والفتح حيث سجل كل منهما 13 هدفاً.