الاتحاد الأوروبي يتعهد بتقديم 107.5 مليون يورو لتلبية الاحتياجات العاجلة للمدنيين اليمنيين

تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم 107.5 مليون يورو من التمويل الجديد لعام 2018 لمساعدة المدنيين الأكثر احتياجًا في جميع أنحاء اليمن.

وقالت المفوضية الاوروبية في بروكسل ان هذا التعهد جاء خلال اجتماع جنيف اليوم لمعالجة الأزمة الإنسانية في اليمن .

وأوضح الجهاز التنفيذي الاوروبي ان إجمالي تمويل الاتحاد لليمن يصل بذلك إلى 438.2 مليون يورو منذ بداية الأزمة في عام 2015.

وبين مفوض المساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات كريستوس ستيليانيدس: “إن الاتحاد الأوروبي ملتزم بمساعدة المتضررين

من النزاع في اليمن، ولإنقاذ الأرواح على الأرض ، يجب على جميع أطراف النزاع ضمان

وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عائق ومتواصل إلى جميع المتضررين”.

وأضاف إن تسهيل الواردات التجارية عبر جميع موانئ اليمن أمر ضروري

والحل السياسي هو مسألة ملحة لوضع حد لهذا الصراع الذي تسبب في معاناة الملايين “.

وقال مفوض التعاون والتنمية الدولية ، نيفين ميميكا من جهته ان “اليمن لا يزال يعاني من الآثار المدمرة للصراع، نحن نقف جنباً إلى جنب مع الشعب اليمني، الاتحاد الأوروبي سوف يساعد الناس على البقاء، وكذلك دعمهم على الطريق إلى المرونة والانتعاش وسندعم المجتمعات الضعيفة والمشردين داخليًا بشكل خاص ، ونزودهم بأدوات معيشية مستدامة للتغلب على الأزمة الحالية “.