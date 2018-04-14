الاتحاد الأوروبي يجدد إدانته استخدام الأسلحة الكيماوية المتكرر من قبل النظام السوري

جدد الاتحاد الأوروبي إدانته القوية استخدام الأسلحة الكيماوية المتكرر من قبل النظام السوري ، كما أكدت ذلك آلية التحقيق المشتركة التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية التابعة للأمم المتحدة.

وقالت الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبي فيديريكا موغيريني في بيان نشره مكتبها في بروكسيل ، اليوم ، إنه تم إبلاغ الاتحاد الأوروبي عن الضربات الجوية الأمريكية والفرنسية والبريطانية ، التي استهدفت منشآت الأسلحة الكيماوية في سوريا

وقد تم اتخاذ هذه التدابير المحددة بهدف منع الاستخدام الإضافي للأسلحة الكيماوية

والمواد الكيميائية أسلحة من قبل النظام السوري وقتل شعبه .

وأوضح البيان أن الاتحاد الأوروبي يدعم جميع الجهود الرامية إلى منع استخدام الأسلحة الكيماوية

وشدد على أن تقارير فريق التقييم يظهر أن إعلان النظام السوري لا يمكن التحقق منه بشكل كامل

ودقيق وفقاً لاتفاقية الأسلحة الكيماوية.

كما شدت موغيريني على ان المساءلة أمر لا بد منه ، وإن استخدام الأسلحة الكيماوية أو المواد الكيميائية أسلحة ، هو جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.

وقالت سيتحمل مرتكبو هذه الجرائم مسؤولية هذا الانتهاك للقانون الدولي

وأن الاتحاد الأوروبي على استعداد دائم للنظر في فرض المزيد من التدابير ضد النظام السوري حسب الاقتضاء.