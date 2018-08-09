الاتحاد الأوروبي يعلن نيته زيادة مساعداته الغذائية لليمن

أعلن الاتحاد الأوروبي نيته زيادة المساعدات الغذائية لتقديمها للمحتاجين والنازحين في اليمن لمكافحة سوء التغذية لدى الأطفال ومكافحة مرض الكوليرا للتخفيف من معاناة الشعب اليمني.
وأكد ذلك رئيس مكتب المساعدات الإنسانية والحماية المدنية (ايكو) التابع للاتحاد الأوروبي كريستوف ريلتن
لدى لقاءه في عمّان سفير اليمن في الأردن علي العمراني.
واستعرض المسوؤل في الإتحاد الأوربي، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية – جهود ومشاريع مكتب المساعدات الإنسانية والحماية المدنية في اليمن.
وأعرب السفير العمراني عن تقديره للجهود التي يبذلها المكتب في تقديم المساعدات لليمن مشددا على أهمية
وصولها للمستحقين دون أن تستغل من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية في غير أغراضها الإنسانية النبيلة