الاتحاد الأوروبي يعلن نيته زيادة مساعداته الغذائية لليمن

أعلن الاتحاد الأوروبي نيته زيادة المساعدات الغذائية لتقديمها للمحتاجين والنازحين في اليمن ‏لمكافحة سوء التغذية لدى الأطفال ومكافحة مرض الكوليرا للتخفيف من معاناة الشعب اليمني.‏

وأكد ذلك رئيس مكتب المساعدات الإنسانية والحماية المدنية (ايكو) التابع للاتحاد الأوروبي ‏كريستوف ريلتن

لدى لقاءه في عمّان سفير اليمن في الأردن علي العمراني.‏

‏واستعرض المسوؤل في الإتحاد الأوربي، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية – جهود ومشاريع ‏مكتب المساعدات الإنسانية والحماية المدنية في اليمن.‏

وأعرب السفير العمراني عن تقديره للجهود التي يبذلها المكتب في تقديم المساعدات لليمن ‏مشددا على أهمية

وصولها للمستحقين دون أن تستغل من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية في ‏غير أغراضها الإنسانية النبيلة