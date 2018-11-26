الاتحاد الأوروبي يقر خروج بريطانيا

بروكسل ــ فرانس برس

صادق قادة الدول الـ 27 الاعضاء في الاتحاد الاوروبي على اتفاق بريكست، وكذلك على الإعلان الذي يحدد العلاقة مع المملكة المتحدة في مرحلة ما بعد خروجها من الاتحاد.

وقالت الدول الاوروبية في البيان الختامي لقمة بروكسل: إن “المجلس الأوروبي يوافق على اتفاق انسحاب المملكة المتحدة وايرلندا الشمالية من الاتحاد الاوروبي ومن الهيئة الأوروبية للطاقة النووية”، مؤكدة العمل على إرساء “أقرب علاقة ممكنة” مع لندن بعد بريكست.

وبالتزامن، وجهت رئيسة الوزراء البريطانية، “تيريزا ماي”، مناشدة مباشرة إلى البريطانيين لدعم اتفاقها للخروج من الاتحاد الأوروبي، حتى وإن كان دعم حزبها للاتفاق لا يزال غير واضح، مؤكدة أنها ستبذل كل ما في وسعها لإقرار اتفاقها في البرلمان البريطاني.

وستجتمع ماي مع قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل مطلع الأسبوع، لتوقيع معاهدة الانفصال والإعلان السياسي؛ لإنهاء ارتباط استمر ما يربو على 40 عاماً بأكبر تكتل تجاري في العالم.

وفي رسالة مفتوحة إلى الأمة، قالت ماي: إنها ستبذل كل ما في وسعها لإقرار اتفاقها في البرلمان البريطاني، وهو احتمال غير مرجح بشكل متزايد؛ بسبب المعارضة الشديدة من بعض نواب حزب المحافظين الذي تتزعمه وحلفاؤها في الحزب الديمقراطي الوحدوي في إيرلندا الشمالية.

وقالت ماي في الرسالة، التي أرسلت إلى الصحافيين: “الاتفاق سيكون في مصلحتنا الوطنية… اتفاق يناسب البلد بأكمله والشعب كله ؛ سواء من صوتوا بالخروج أو بالبقاء”.