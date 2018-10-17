الاتحاد الإسلامي البرازيلي يستنكر الحملة الشعواء الحاقدة على المملكة

استنكر الاتحاد الإسلامي البرازيلي ومسجد البرازيل والجالية الإسلامية في البرازيل، الحملة الشعواء التي تنفذ بخبث وحقد وتخطيط مسبق للنيل من حكومة المملكة العربية السعودية حماها الله .

ونوه الاتحاد بمكانة المملكة في نفوس العرب والمسلمين في العالم، ودورها التاريخي والريادي في الخير والعطاء ونشر التسامح وإحقاق الحق والوقوف مع كل القضايا الإسلامية والعربية العادلة وإسهامها في حل القضايا العالقة وجهودها في مجال الإغاثة والإعمار ودعم المحتاجين لدواع إنسانية وأخلاقية من دون تمييز بين دين ودين ولون وعرق.

وأكد مدير الشؤون الدينية في الاتحاد الإسلامي البرازيلي ومدير وأمام مسجد البرازيل الشيخ محمد عبدالله المغربي، الوقوف التام إلى جانب المملكة العربية السعودية ، مشددا على أن أي تطاول على المملكة هو تطاول على كل مسلم في هذه الأرض.