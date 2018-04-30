الاتحاد السعودي لكرة القدم ومركز التواصل الحكومي يوقعان اتفاقية شراكة إعلامية

وقع الاتحاد السعودي لكرة القدم اتفاقية شراكة مع مركز التواصل الحكومي، وذلك لتنفيذ خطة الإعلام والاتصال لمشاركة المنتخب الوطني في نهائيات كأس العالم التي ستقام الصيف المقبل في روسيا.

ووقع الاتفاقية التي تمت اليوم بمقر الاتحاد بالرياض، نائب رئيس الاتحاد السعودي رئيس فريق عمل الإعداد لكأس العالم نواف التمياط، ومدير عام مركز التواصل الحكومي الدكتور عبدالله المغلوث.

وتأتي هذه الاتفاقية سعيًا لتحقيق الشراكة الاستراتيجية بين القطاعات الحكومية وغير الحكومية ضمن رؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى إبراز مشاركة المنتخب في هذا الحدث العالمي بهدف نشر الدور الحضاري والريادي والقيادي للمملكة.

من جانبه، أكد نواف التمياط أن هذه الاتفاقية جاءت بعد اجتماعات تنسيقية عدة، تم من خلالها بحث أوجه التعاون في وضع استراتيجيات الاتصال وحملات العلاقات العامة والتغطية الإعلامية لمشاركة المنتخب.

وقال: “رغبةً منا في الاتحاد السعودي لكرة القدم في الاستفادة من خدمات وإمكانيات مركز التواصل الحكومي بوزارة الثقافة والإعلام في دعم مسيرة المنتخب ولتحقيق أعلى درجات الاحترافية في عكس الصورة المثالية والحضارية عن المملكة من كافة النواحي”.

من جهته، أكد مدير عام مركز التواصل الحكومي الدكتور عبدالله المغلوث أن هذه الاتفاقية تجسد مثالًا حقيقيًا للتكامل والتعاون بين المركز والجهات الحكومية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تحظى بدعم كامل من قبل معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد الذي وجه بتسخير إمكانات وموارد الوزارة لإنجاح هذه المشاركة الوطنية والبرامج المصاحبة لها في نهائيات كأس العالم بروسيا.

وشكر المغلوث اتحاد كرة القدم ممثلًا بنائب رئيس الاتحاد رئيس فريق عمل الإعداد لكأس العالم نواف التمياط على تعاونه منقطع النظير حتى تكللت هذه الجهود المشتركة بالنجاح.