الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة يبرم مذكرة تفاهم مع شركة لوكهيد مارتن

خلال الزيارة التي يقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع للولايات المتحدة الأمريكية حالياً، أبرم الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة، مذكرة تفاهم مع شركة لوكهيد مارتن (LOCKHEED MARTIN) ‏‎وهي شركة عالمية مختصة بالدرجة الأولى في مجال الطيران والدفاع والأمن المعلوماتي وتركز بشكل أساسي في البحث والتصميم والتطوير والتصنيع لأنظمة التكنولوجيا والبرمجيات المتقدمة .

وتهدف هذه المذكرة إلى إنشاء شراكة في مجال الأمن السيبراني والبرمجة، والعمل على تطوير وزيادة قدرات المملكة العربية السعودية في الأمن السيبراني ومكافحة الاختراقات والفايروسات، كما ستقدم الشركة خبرتها ومعرفتها في دعم وصقل المواهب السعودية المتخصصة في الأمن السيبراني والبرمجة ونقل التقنية في مجال الابتكار من خلال بيت الابتكار Light House بمقر الشركة بأمريكا، كما تضمنت بنود المذكرة إلى تنظيم مسابقة وطنية للبرمجة والأمن السيبراني في المملكة.

ووقع مذكرة التفاهم نيابة عن معالي المستشار رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة ، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، ومن جانب شركة لوكهيد مارتن (LOCKHEED MARTIN) الرئيس التنفيذي للشركة الان تشنودا .

وأوضح معالي المستشار رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة الأستاذ سعود بن عبدالله القحطاني أن هذه الاتفاقية مع شركة عالمية رائدة مثل شركة لوكهيد مارتن LOCKHEED MARTIN المعنية في مجال الطيران والدفاع والأمن ومن أهمها الأمن السيبراني والبرمجة ستشكل إضافة قوية لتدعيم شباب المملكة المختصين في الأمن السيبراني والبرمجة وتعريفهم بمدى خطورة واستهداف الأنظمة والبنية التحتية المعلوماتية للحفاظ عليها عبر أنظمة مختصة ومفيدة من شأنها أن تسهم في زيادة الوعي والوقاية والإدراك.