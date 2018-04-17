الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة يوقّع إتفاقية نهائية مع شركة جوجل

وقع الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة، إتفاقية نهائية مع شركة جوجل (Google) اليوم الثلاثاء لإنشاء مركز ابتكارات جوجل (Google Innovation Hub) وذلك سعياً من الاتحاد وشركة جوجل (Google) إلى تطوير وتدريب الموهوبين المحليين في مجال إنتاج النماذج الأولية وتصميم تطبيقات الجوال والذكاء الاصطناعي وتهدف الإتفاقية الى إنشاء 5 مراكز ابتكار جوجل (Google Innovation Hub) موزعة على مناطق المملكة وذلك لاحتضان المواهب وتعزيز الجهود المشتركة المتعلقة بتطوير القدرات الوطنية في مجال البرمجيات المتقدمة سيكون الأول منها في مقر الاتحاد بالرياض حيث سيعتبر الأكبر من نوعة في العالم بطاقة إستيعابية تصل إلى 40.000 ألف متدرب سنوياً.

كما أشتملت الاتفاقية على عدة جوانب ومن أهمها جذب المواهب المحلية وتدريبها وتوفير المواد التعليمية والتقنية والمناهج المتعلقة بالتقنيات المتقدمة، بالإضافة الى تجهيز معمل تدريبي في بيئة ملائمة لتطوير المواهب المحلية والدعم والتوجيه للمتخصصين المحليين في مجال تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات المتقدمة والذكاء الإصطناعي للمطورين والمبتكرين.

كما تستهدف المراكز المنشأة في مختلف مناطق المملكة جميع شرائح المجتمع بما في ذلك طلاب المدارس إبتداءً من سن 8 سنوات وطلاب التعليم المهني وأعضاء المجتمع من هواة ومهتمين في تلك المجالات كما سيهيئ المركز بيئة تجمع متحدثين ومتخصصين وممارسين ذوي خبرة ورواد أعمال لإثراء مجتمع الإبتكارات التقنية جوجل (Google Innovation Hub).

ووقع الاتفاقية النهائية من جانب الاتحاد معالي المستشار – رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة أ/ سعود بن عبدالله القحطاني، ومن جانب شركة جوجل (Google) رئيس الشركة لمنطقة أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط السيد/ مات بريتر.

وصرح معالي رئيس مجلس إدارة الاتحاد أن هذه الاتفاقية مع شركة عالمية مثل شركة جوجل لم تكن تتم لولا رؤية سمو سيدي ولي العهد (يحفظه الله) ودعمة الدائم، وتأتي إستكمالاً للنجاحات الباهرة لزيارة سموه الكريم للولايات المتحدة الأمريكية بما في ذلك زيارته لمقر شركة جوجل (Google) وأكد معاليه أن الاتفاقية ستساهم بشكل فاعل وجذاب في استقطاب الهواة والموهوبين والمبتكرين من أبنائنا من الجنسين وسيكون المركز مركزاً بمواصفات عالمية في صناعة التقنيات المتقدمة والذكاء الإصطناعي.

وذكر عضو مجلس إدارة الاتحاد – رئيس لجنة المبادرات أ/ فيصل الخميسي عن أمله في أن يجني الشباب السعودي المهتم بمجال تطوير التطبيقات البرمجية ثمرات هذه الاتفاقية في القريب العاجل لما توفره من فرص نادرة للابتكار وريادة الاعمال.

كما وجه الخميسي شكره لمعالي المستشار رئيس مجلس إدارة الاتحاد على دعمه وتسهيله إجراءات إستكمال هذه المبادرات النوعية.