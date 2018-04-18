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الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة يُوقع اتفاقية مع جوجل لإنشاء 5 مراكز ابتكار

كتبه امينة حسنيaccess_time2 / شعبان / 1439 هـ      18 أبريل 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة يُوقع اتفاقية مع جوجل لإنشاء 5 مراكز ابتكار

وقع الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة، اتفاقية مع عملاقة البحث الأمريكية جوجل، من أجل إنشاء 5 مركز ابتكارات جوجل “Google Innovation Hub”.

والهدف من هذه الإتفاقية هو، تطوير وتدريب الموهوبين المحليين في مجال إنتاج النماذج الأولية وتصميم تطبيقات الجوال والذكاء الاصطناعي.

وتهدف الاتفاقية إلى إنشاء خمسة مراكز ابتكار جوجل” Google Innovation Hub” موزعة على مناطق المملكة.

وذلك لاحتضان المواهب وتعزيز الجهود المشتركة المتعلقة بتطوير القدرات الوطنية في مجال البرمجيات المتقدمة.

سيكون الأول منها في مقر الاتحاد بالرياض إذ سيعد الأكبر من نوعه في العالم بطاقة استيعابية تصل إلى 40.000 ألف متدرب سنوياً.

كما اشتملت الاتفاقية على عدة جوانب من أهمها:

جذب المواهب المحلية وتدريبها وتوفير المواد التعليمية والتقنية والمناهج المتعلقة بالتقنيات المتقدمة.

بالإضافة الى تجهيز معمل تدريبي في بيئة ملائمة لتطوير المواهب المحلية والدعم والتوجيه للمتخصصين المحليين في مجال تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي للمطورين والمبتكرين.

وسيشتمل مركز الابتكار Google Innovation Hub على جميع شرائح المجتمع، بما في ذلك طلاب المدارس ابتداءً من سن ٨ سنوات، وطلاب التعليم المهني وأعضاء المجتمع من هواة ومهمتين في مجالات تطبيقات الجوال والذكاء الاصطناعي.

كما سيهيئ المركز بيئة تجمع متحدثين ومتخصصين وممارسين ذوي خبرة ورواد أعمال لإثراء مجتمع الابتكارات التقنية جوجل “Google Innovation Hub”.

ووقع الاتفاقية النهائية من جانب الاتحاد المستشار – رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة سعود بن عبدالله القحطاني، ومن جانب شركة “Google” رئيس الشركة لمنطقة أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط مات بريتر.

امينة حسني

كتب بواسطة

مهندسة الكترونيات، تهتم بجميع المستجدات في مجال التكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي، لتبقي القارىء في اتصال دائم مع العالم الرقمي بكل ما فيه من خفايا وأمور جاذبة للمستخدم العربي.

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