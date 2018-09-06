الاتحاد السعودي يعلن موقفه من احتجاج الباطن ضد الفيصلي

الرياض ـ البلاد

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، قبول الاحتجاج الذي تقدم به نادي الباطن من الناحية الشكلية، ضد مشاركة حمدان الشمراني لاعب الفيصلي، خلال مباراة جمعت بين الفريقين في الجولة الأولى من الدوري ولكنه رفضه من الناحية الموضوعية نظرا لنظامية مشاركة اللاعب في المباراة.

في قرار قابل للاستئناف وفقا للمادة 139 من لائحة الانضباط والأخلاق.

وكان الباطن قدم احتجاجا ضد مشاركة الشمراني في المباراة، التي جمعت بينهما في الجولة الأولى من مسابقات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بسبب عدم التزام نادي الفيصلي بتطبيق عقوبة الإيقاف التي تعرض لها في نهاية الموسم الماضي، خلال مشاركته ضد ناديه الحالي وقت أن كان لاعبا للأهلي.

يذكر أن المباراة المذكورة، انتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما، ضمن مباريات الجولة الأولى من دوري المحترفين.