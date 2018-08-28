الاتحاد السعودي يكشف مماطلات الأهلي القاهري

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم في بيان رسمي نشره اليوم الثلاثاء، عن أنه تفاجأ من غموض وعدم وضوح إدارة النادي الأهلي المصري في تحديد موعد مباراة السوبر السعودي المصري ومماطلته في الاتفاق على موعد لإقامة المباراة.

وقال الاتحاد السعودي في بيان صحافي: تم الاتفاق بين رئيسي الاتحادين في البلدين منذ أكثر من 7 أشهر على إقامة مباراة السوبر بين بطلي الدوري السعودي والمصري على كأس الرئيس عبدالفتاح السيسي في الرياض، وبطلي الكأس السعودي والمصري على كأس الملك سلمان بن عبدالعزيز في القاهرة.

وأضاف: ورغم أن الأهلي والزمالك اتفقا على إقامة المباراتين خلال شهر نوفمبر 2018، إلا أننا فوجئنا بغموض وعدم وضوح من إدارة النادي الأهلي المصري في تحديد الموعد، وبعد أخد ورد وتراجع وموافقة من قبل النادي الأهلي تم تحديد 8 نوفمبر موعدا نهائيا، وبعد اعتماد هذا الموعد، تفاجأ الجميع بتراجع جديد من الأهلي يذكر فيه أن النادي قد يتأهل لنهائي أفريقيا مما يتعارض معه هذا التوقيت.

وواصل: أوضحنا لهم أننا نتمنى التأهل للنهائي وإذا حصل نحدد موعدا آخر، ونحن داعمون للأهلي في مشاركته الأفريقية. وأشار الاتحاد السعودي إلى أن الأهلي عاد ومعه شركة برزنتيشن وبصورة غير مفهومة أو واضحة ليطلب اللعب مع الاتحاد بدلا من الهلال، بحجة أن بطل الدوري لابد أن يلعب مع بطل الكأس وبأن هذا هو مفهوم السوبر.

وزاد بيان الاتحاد السعودي: ووسط ذلك تقدموا بالاعتذار عن المشاركة لضيق الوقت، لكن بعد أسبوعين من هذا الاعتذار تفاجأنا باعتماد إقامة السوبر المصري الإماراتي مع العين بكل الدوري وهو أمر يثير الكثير من الاستغراب، وقد تلقى الاتحاد السعودي اتصالا من الأشقاء في الاتحاد الإماراتي أوضح من خلاله أنهم لا يرغبون أن يكونوا طرفا في هذا الأمر وقد وضحنا لهم أن الاتحاد السعودي لا يمكن أن يكون عائقا أمام أي مناسبة فيها اسم الشيخ زايد، وقد تم تقدير موقف الاتحاد الإماراتي وهو أمر ليس بغريب ممن يحرص دوما على تفعيل البرامج والمناسبات الرياضية بين الأشقاء.

وقال الاتحاد السعودي في بيانه: عقب ذلك تلقى الاتحاد السعودي اتصالا من إدارة الزمالك أوضحت فيه تقديرها الكبير للمملكة العربية السعودية واتحادها ومسمى الكأس وتبدي في هذا الإطار الرغبة في لعب مباراتين مع بطلي الدوري والكأس في المملكة، وقد وافق الاتحاد السعودي على ذلك، وتم التنسيق بين الهلال والاتحاد والزمالك على أن يلعب الهلال مع الزمالك على كأس الرئيس عبدالفتاح السيسي ومع الاتحاد على كأس الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وأوضح البيان أنه عقب ذلك تلقى الاتحاد السعودي اتصالا من هاني أبو ريدة رغب منه احتواء الموقف، فتمت الموافقة على إعادة جدولة المباراة إذا كان الأهلي لديه الجدية في ذلك، وواصل: لكننا تفاجأنا بطلب الأهلي أن تقام المباراة في أبوظبي والقاهرة، ومع كامل التقدير للأشقاء في الإمارات إلا أنه تم رفض الطلب واعتماد ما تم مع نادي الزمالك، شاكرين تعاون مجلس إدارته وما أبدته من حرص ومحبة للمملكة العربية السعودية ولرئيسه المستشار مرتضى منصور.

واختتم الاتحاد السعودي بيانه، قائلا : نقدر العلاقة الوطيدة بين الشعبين الكبيرين، لكنه في ذات الوقت نستغرب بصورة كبيرة من تعامل إدارة النادي الأهلي مع هذا الأمر، وما حدث من تأخير وغموض تكشف عن عدم رغبة في الإسهام بالعمل من أجل زيادة أواصل المحبة والأخوة، وبما يعكس العلاقات بين البلدين الشقيقين فنحن جميعا نحن لمصر ورياضييها وأنديتها كل الاحترام والتقدير، ومن هذا المنطلق جرى الايضاح مع التأكيد على أن هذا الموقف السلبي من إدارة الأهلي الذي نحترم تاريخه، سيؤخذ بين الاعتبار في أي تعاون مستقبلي.