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« الاتحاد السيبراني » يوقع مذكرة تفاهم مع شركة أمريكية بمجال الأمن السيبراني

كتبه abdulsalam alzahraniaccess_time4 / رجب / 1439 هـ      21 مارس 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

خلال الزيارة التي يقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع للولايات المتحدة، أبرم الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة اليوم ، مذكرة تفاهم مع شركة بوز الآن هاميلتون ( Booz Allen Hamilton ) المختصة في مجال الأمن السيبراني.

وتهدف المذكرة إلى تنظيم مسابقات وطنية في مجال الأمن السيبراني محكمة دوليا

وستعقد المسابقة الأولى في 7 أبريل المقبل، وإتاحة مواد تعليمية وتدريبية في مجال الأمن السيبراني

وإنشاء مركز ابتكار مشترك للأمن السيبراني بين الجهتين.

ووقع مذكرة التفاهم نيابة عن معالي رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني

والبرمجة الأستاذ سعود بن عبدالله القحطاني، نائب رئيس الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة

ومن جانب الشركة الأمريكية الرئيس التنفيذي للشركة.

كما تضمنت بنود المذكرة اتاحة الوصول إلى محتوى خاص عبر موقع الشركة وتنظيم فعاليات مشتركة والمساهمة في تطوير مهارات الموهوبين.

وأوضح معالي رئيس الاتحاد في تصريح له أن المذكرة تأتي ضمن سلسلة من الاتفاقيات المتواصلة بهدف تحقيق رؤية 2030 وبناء جيل تقني مطلع عن طريق توفير مواد تدريبية وتنظيم فعاليات في هذا المجال علاوة على رعاية الموهوبين وصقل مواهبهم وقدراتهم.

abdulslam

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