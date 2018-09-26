الاتحاد العربي يطلق مسمى(بطولة كأس زايد) على دوري الأبطال

جدة – البلاد

أعلن معالي رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم تركي آل الشيخ عن اطلاق اسم الشيخ زايد آل نهيان- يرحمه الله- على البطولة الحالية لكأس العرب للأندية الأبطال، ليصبح مسماها “بطولة كأس زايد للأندية الأبطال” ولنسخة واحدة.

وأكد معالي رئيس الاتحاد العربي بأن “ذلك يأتي تقديراً لهذه الشخصية، ولما تمثله من مكانة كبيرة في قلوب كل العرب وتأكيداً لدوره وجهوده – يرحمه الله- في كافة المجالات واحتفالاً بعام زايد”.

من ناحية أخرى، أكد مستشار رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم مدير بطولة كأس العرب للأندية الأبطال بأن “الاتحاد العربي لا يقبل المساس بالشعبين العراقي والجزائري ولا بأي شعب من الشعوب العربية الأخرى، وأن التنافس في البطولات العربية يجب أن لا يخرج عن إطار التنافس الرياضي الشريف؛ من أجل المساهمة في تطوير وترقية رياضة كرة القدم العربية ولم شمل الشباب العربي للتعارف والتآخي والتسامح”.

مشدداً بعد إعلان لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد العربي عن قراراتها، على “أن الاتحاد العربي سيطبق بكل حزم نصوص اللوائح الانضباطية حسب تعليمات الاتحاد الدولي لكرة القدم، أملين من الجميع الالتزام بذلك؛ من أجل الارتقاء بالتنظيم الإداري والفني لمباريات البطولات العربي، بغرض الوصول بها إلى مصاف البطولات العالمية”، اتخذت لجنة الانضباط بالاتحاد العقوبات التالية على نادي اتحاد العاصمة الجزائري لما قام به جمهوره والذي يعتبر خروجا عن الروح الرياضية وذلك بترديده لهتافات مسيئة، والتي تعد مخالفة صريحة لما ورد في نصوص لوائح الاتحاد العربي لكرة القدم