الاتحاد .. يبحث عن نفسه

جدة – محمد صالح وعبدالعزيز عركوك

كشفت مصادر مطلعة لـ(البلاد)عن عقد اجتماع فني بقيادة الأرجنتيني مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد رامون دياز وإداري الفريق حسين الصادق في مدينة “أبوظبي” الإماراتية التي تحتضن معسكراً خارجياً خلال فترة التوقف لمسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لوضع النقاط على الحروف حول النتائج والمستويات السلبية التي ظهر بها الفريق في المواجهات الثلاث الماضية، ابتداء من مباراة السوبر أمام الهلال، وذهاب دور 32 من البطولة العربية أمام الوصل الإماراتي، وافتتاحية الجولة الأولى من الدوري السعودي أمام الشباب والتي كسبها الأخير بهدف دون مقابل.

وأشار المصدر أن الصادق طلب من دياز بناء على طلب المدير التنفيذي خميس الزهراني عقد الاجتماع معه ومعرفة الأسباب حيال ذلك.

وأضح المصدر المقرب من البيت الاتحادي أن دياز قدم شرحاً مفصلاً للإداري حسين الصادق الذي بدوره جدد الثقة بالجهاز الفني، وأن مواحهة القادسية سيظهر اللاعبون بصورة مختلفة، عما كانت في المباريات الثلاث الماضية.

وكانت حملة الغصب الجماهيرية من محبي النادي قد طالبت خلال الأيام الماضية بإقالة الجهاز الفني من منصبه بقيادة المدرب دياز أو إبعاد “ابنه” الذي يعتبر أحد الأسباب التي أدت لظهور الفريق بتلك الصورة السيئة، خاصة أن الجماهير استرجعت إقالة دياز وابنه من تدريب الهلال في الموسم الماضي بسبب تدخلات ابنه المتواصلة والتي كادت تفقد الأزرق بطولة الدوري.

وعلى الجانب الآخر قامت إدارة الفريق الأول بكرة الطائرة في النادي بعمل غربلة شاملة بتنسيق قائد الفريق بكر فلاتة وذلك لتقدمه في السن وعدم الفائدة منه في الموسمين الماضيين حيث لم يقدم أي جديد للفريق إضافة إلى إعارة الثلاثي علي هوساوي وزيد باصهيب وابراهيم بابعير للوحدة الذي يلعب في الدرجة الأولى بموافقتهم وكتابة خطاب خطي لرغبتهم للانتقال وبحصولهم على مبالغ مالية تصل إلى 30 ألف لكل لاعب ولرغبة النادي أيضاً في منح الفرصة للوجوه الشابة من ناشئي وشباب النادي الذين حققوا ثلاثة بطولات دوري بخلاف السجل الخالي الذي قدمه الفريق الأول لكرة الطائرة على مدى 12 سنة ماضية حيث لم يحققوا أي بطولة للفريق.

وفيما يتعلق بنجم الفريق بندر الزهراني الذي تم وضعه على قائمة الانتقال فأن نظام الاتحاد السعودي لكرة الطائرة يلزم الأندية بوضع اللاعبين الذين بلغوا عمر 28 سنة على قائمة الانتقال وفي حالة حصوله على عرض من نادي آخر يتم منح ناديه الأصلي مهلة لدفع 30% من قيمة اللاعب السوقية للمحافظة والإبقاء عليه وهناك رغبة شديدة من الإدارة الاتحادية لاستمراره بعد معرفة تلك القيمة التي ستقدم له.

وتشير المصادر أن المشرف على الفريق حسن باسودان عمل على تجهيز الفريق للموسم القادم بالتعاقد مع جهاز فني تونسي ولاعبين أجنبيين من كوبا ولاعبين محليين من أندية منافسة إضافة لمنح الفرصة للوجوه الشابة في النادي أمثال رشوان ناظر وفيصل الحرتاني ووسام الجهني وعبدالعزيز السهلي وهتان كريم واياد محمد ومهند ابا ومازن المولد ورضوان العثمان.