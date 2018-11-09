الاتحاد يتخطى الفتح في دوري الشباب

جدة- البلاد

فاز فريق الاتحاد على الفتح بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جرت بينهما أمس، ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي في الأحساء، في افتتاح الجولة الأولى من البطولة.

سجل للاتحاد علي الراعي وحازم الزهراني، فيما سجل هدف الفتح قصي الصويل. وسَتُستَكمل مباريات الجولة اليوم، بمواجهة واحدة ستجمع الطائي بالنادي الأهلي والتي سَتُقام على ملعب نادي الطائي.

على أن تُختتم مباريات الجولة الأولى غدا، بخمس مباريات؛ حيث سيحل الأنصار ضيفا على القادسية، وسيواجه فريق التعاون نظيره الشباب، فيما سيحل أحد نظيره النصر .

وسيكون الوحدة على موعد مع الهلال. ويقابل الرائد نظيره الاتفاق. تَجدر الإشارة إلى أن النادي الأهلي نجح في حسم لقب بطولة النسخة الماضية من الدوري الممتاز للشباب.