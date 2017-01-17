الاتحاد يجتمع بالشمراني ويستعيد القرني

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جدة- عبدالعزيز عركوك

اجتمع مسؤول اتحادي مع لاعب نادي الهلال ناصر الشمراني عقب رفض الأخير البقاء في فريقه السابق رغبة منه للمشاركة بشكل أساسي وتعثر انتقاله إلى نادي العين الإماراتي لعدم الوصول إلى اتفاق فقد عرض الاتحاد على اللاعب حصوله على مخالصة نهائية من الهلال

والتوقيع مع الاتحاد كلاعب هاوي قبل أن يتم التفاوض مع ناديه الهلال للحصول على خدمات اللاعب بنظام الإعارة في حالة رفضهم لمنح اللاعب المخالصة.

ومن جهة أخرى تمكنت إدارة نادي الاتحاد من استعادة اللاعب عصام القرني والذي انتقل إلى النصر قبل موسمين بعد أن تدرج في الفئات السنية بنادي الاتحاد حيث حصل اللاعب على مخالصة في الفترة الحالية من النصر وعاد مجددا إلى فريقه السابق كلاعب هاوٍ.